BTSジョングクの食べ残しを「コンテンツ化」した飲食店炎上　過剰なアピールに問われるネットモラル

BTSのJUNG KOOKが足を運んだ飲食店をめぐって、ファンの間で非難の声が巻き起こっている。

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発端となったのは、ソウル・梨泰院（イテウォン）にある店にJUNG KOOKが訪れ、サインを書き残したとされる件だ。本来なら「スターの訪問を歓迎する店側」と「その知らせを喜ぶファン」の双方にとって、微笑ましいエピソードで終わるはずだった。

だが、その後に見られた店側の対応が大きな波紋を広げることになる。

SNSでは、店舗の関係者がJUNG KOOKが食べ残した料理を撮影し、インスタグラムに投稿したとみられる動画が拡散した。また、JUNG KOOKの来店を記念してクラブを訪れ、その内容を店内の巨大スクリーンに映し出したとされる画像も出回っている。

店側の振る舞いを非難する投稿は6月2日の時点で85万回以上閲覧され、瞬く間に世界中のファンの間へと拡散した。

投稿主は「JUNG KOOKが今日共有したレストランのオーナーは、なぜこんな動画を撮ったのか。JUNG KOOKの食べ残しを食べ、それをインスタグラムで共有する動画を作るなんて、何をしているのか。JUNG KOOKはサインまで残したのに、なぜ彼を尊重しないのか」と糾弾した。

これを受けてファンからは、「サインまで残してくれたのに失礼だ」「これはファンの行動ではなく、尊重を欠いた行為だ」「JUNG KOOKがこれを見たらどれほど不快に感じるだろう」といった意見が次々と寄せられた。

好意とプライベートの境界線

今回の問題で多くの人が疑問を抱いたのは、JUNG KOOKが店側に示した“好意”と、店舗側が発信したとされる“痕跡”における性質の違いである。

著名人が店を訪れてサインを寄せる光景は珍しくない。店舗にとっては誇りであり、ファンにとっても「JUNG KOOKがここに来た」という喜びのニュースになる。サインは、本人が自発的に残したものだからだ。

しかし、食べ残された食事に関しては全く意味合いが異なる。

食事という行為は、どこまでもプライベートな時間の一部に過ぎない。本人が意図して残したメッセージではなく、ファンへの公開を目的としたものでもない。何を口にして何を残したかという情報は、本人にとって公にされるべきものではないはずだ。

JUNG KOOK（写真提供＝OSEN）

サインは本人の善意によるものだが、食べ残しは個人の私生活における足跡といえる。その一線を店側が踏み越えたように映ったからこそ、ファンの憤りは強まった。

さらに、来店した事実をクラブの巨大画面に映し出したという話も、ファンの不快感を助長させた。真実かどうかや詳しい経緯はともかく、JUNG KOOKの訪問が店側らの“アピール”や“催し”のように消費された印象を与えたためである。

店側としては、世界的なスターの来店に対する純粋な喜びだったのかもしれない。だが、その感情が本人の個人領域や足跡をエンタメ化する方向へ向いたとき、ファンからは“歓迎”ではなく“商業的な利用”と捉えられてしまう。

私生活を脅かす行為との共通点

今回の出来事がより深刻視されている背景には、JUNG KOOK本人が“サセン”（私生活に侵入する過激なファン）による被害への苦悩を明かしたばかりだったという事情もある。

JUNG KOOKは6月1日、インスタグラムのストーリー機能を通じてジョギング中の動画を公開した。夜の22時58分、黒いマスクと帽子を着用して顔を覆い、漢江（ハンガン）の近くで汗を流す様子が収められていた。

そこには「僕を捕まえたらセルカ」との言葉が添えられており、ネット上では実際に遭遇してツーショットを撮影したという報告も上がっていた。

その一方でJUNG KOOKは、レンズに向けて「家の近くで待機しろという意味じゃない」と釘を刺し、「本当に晒してやる」という内容の言葉を口にしてサセンへの強い嫌悪感を露わにした。

これまでも彼は、自宅への不法侵入といった被害に悩まされてきた。昨年8月には40代の女性がソウル・龍山区にあるJUNG KOOKの自宅駐車場へ忍び込み、警察に現行犯で拘束されたほか、その2カ月前には30代の中国人女性が自宅のインターホンの暗証番号を執拗に入力して侵入を図り、逮捕される事件が起きている。

今回の飲食店での出来事は、自宅前で待ち伏せるストーカー紛いの行為とは種類が違う。しかし、JUNG KOOKの私生活や行動の跡が、本人の意思とは無関係に他者のコンテンツとして消費されていく構図は、同様の危うさを内包している。

行為自体の深刻さに差はあれど、根底にあるのは、スターの日常を一種の“見世物”として扱ってしまう配慮の欠如だ。

JUNG KOOKのような世界的人気者が訪れれば、店側が高揚する気持ちは十分に察せられる。サインを掲げたい、来店を自慢したい、ファンにアピールしたいという思いが生まれるのも不自然ではない。

だが、そうした衝動には明確な一線を引く必要がある。

とりわけ、世界規模の熱狂的なファン層を抱えるBTSのメンバーともなれば、店舗側のささやかな発信であっても一瞬で世界中へ広まってしまう。単なる悪ふざけや身内へ向けた映像のつもりであっても、グローバルな視点からは、アーティストへの敬意を欠いた不適切な振る舞いと受け取られかねない。

JUNG KOOKがサインを書き残してくれた事実は、本来であれば心温まるニュースだった。今後“聖地巡礼”の場所として、大勢のファンが足を運ぶきっかけにもなったはずである。

しかし、食べ残しの公開疑惑やクラブの画面でのアピールといった要素が重なったことで、事態はネガティブな方向へと一変した。「この店に行く気満々だったのに残念」「この店のオーナーにチャンスを与えるな」といった落胆や怒りの声も上がっている。

この一連の騒動は、著名人への歓迎の意思と、彼らのプライベートな足跡を消費することの間にある、危うい境界線を浮き彫りにした。

サインはJUNG KOOKが店舗へ贈った善意の証だ。だが、食べ残しまでが“記念”のように扱われてしまえば、その善意の価値は全く別のものへと変質してしまう。

訪問を歓迎することと、個人のプライベートな痕跡を見世物にすることは同義ではない。JUNG KOOKを巻き込んだ今回の騒動は、人気スターを迎える側に求められる節度について、改めて考えさせる契機となった。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）