「ソン・フンミンも知らないのか？」「“教育”が必要だ」韓国メディアが憤慨した対戦国監督の「韓国わからない」発言【北中米W杯】

ワールドカップに出場する代表監督ともあろう人物が、韓国サッカー界のスーパースターであるソン・フンミンを知らないのだろうか。

【画像】ソン・フンミンの「円形脱毛症説」

韓国メディア『OSEN』が「“韓国サッカー？まったく知らない”ソン・フンミンも知らないという南アフリカの監督、“正しい教育”が必要だ」と見出しを打ち、南アフリカ代表監督の発言に注目している。

韓国代表は来る6月25日（日本時間）、メキシコのモンテレイ・スタジアムで行われる北中米ワールドカップ・グループA第3節で南アフリカと対戦する。

戦前の予想では、南アフリカは同組において「確実に1勝を挙げられる相手」とみなされている。韓国も同様だ。チェコやメキシコに焦点を合わせ、南アフリカ相手には勝利が必須だと考えられている。

もっとも、その南アフリカもまた、韓国を「1勝のターゲット」とみなしている。

南アフリカ代表は今月8日にメキシコ・パチューカで記者会見を行った。南アフリカを率いるヒューゴ・ブロース監督は「正直、組み合わせ抽選の時は韓国について知っていることがまったくなかった。アンデルレヒト時代に指導した韓国人選手が、韓国について知っている唯一の要素だった」と、あまりにも率直な発言をした。

ブロース監督がアンデルレヒトで指揮を執ったのは2002〜2005年で、当時所属した韓国人選手は2002年日韓W杯などを経験したFWソル・ギヒョンだ。ただ同氏は2014年限りで現役を引退しており、現在は指導者を務めている。

1952年4月10日生まれで現在74歳のブロース監督は、最近の選手たちについて詳しくないのかもしれない。ただ、ソン・フンミンを知らないというのは無理がある。韓国を挑発するために、あえて心理戦を仕掛けている可能性もある。

ソン・フンミン（写真提供＝OSEN）

南アフリカは、組み合わせ抽選が行われた後は韓国について研究したと明かした。ブロース監督は「ここ数カ月間、韓国のチームや選手について調査した。しかし、韓国の選手たちのことはよくわからない。名前が難しすぎるからだ。ただ、韓国というチームがどのようにプレーするかはわかっている。韓国や日本のように規律のあるチームは相手にするのが難しい。フィジカルも強く、手強いチームだ」とコメントしている。

なお、韓国と南アフリカは過去にA代表で対戦歴がなく、今回が初の顔合わせとなる。クラブに目を向けると、昨年のクラブワールドカップで韓国の蔚山（ウルサン）HD FCと南アフリカのマメロディ・サンダウンズが同組に入り、マメロディが1-0で勝利していた。

（記事提供＝OSEN）