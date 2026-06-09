「まさか負けるとは」３日前に５発大勝も…なでしこジャパンが“世界58位”相手に敗戦。ファンからは不安の声「決定機を外しすぎ」「収穫があったことを願う」

「まさか負けるとは」３日前に５発大勝も…なでしこジャパンが“世界58位”相手に敗戦。ファンからは不安の声「決定機を外しすぎ」「収穫があったことを願う」