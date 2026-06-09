「まさか負けるとは」３日前に５発大勝も…なでしこジャパンが“世界58位”相手に敗戦。ファンからは不安の声「決定機を外しすぎ」「収穫があったことを願う」
狩野倫久監督率いるなでしこジャパンは６月９日、大阪・J-GREEN堺で行なわれたトレーニングマッチで南アフリカ女子代表と対戦し、０−１で敗れた。
最新のFIFAランキングでは日本が５位、南アフリカが58位。６日に行なわれた狩野体制初陣の国際親善試合では５−０で快勝していただけに、同じ相手との再戦は意外な結果となった。
試合は前半９分、日本がセットプレーの場面で一瞬の隙を突かれ、先制を許す。その後はボールを握る時間が続いたが、引いてブロックを形成する相手守備を攻略できない。
後半開始からは清水梨紗、古賀塔子、宮澤ひなた、長谷川唯を一気に投入。攻撃のギアをさらに上げてゴールを目ざしたが、最後の局面で精度を欠いた。終盤にかけても押し込み続けたものの、決定機を仕留め切れず。結局、最後までネットを揺らせないままタイムアップを迎えた。
初戦で５得点を奪った攻撃陣だったが、この日は対照的に無得点。格下相手に敗れた結果を受け、SNS上ではファンからさまざまな反応が寄せられた。
「なでしこ負けたんかい」
「まさか負けるとは思わなかった」
「少し心配」
「練習試合で良かった」
「流石にまずいなー」
「引かれた相手をどう崩すか課題が見えた」
「さすがに決定機を外しすぎ」
「ちゃんと収穫があったことを願うよ」
「がんばれなでしこジャパン、これからだ！」
なでしこジャパンは南アフリカとの２連戦を１勝１敗で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
最新のFIFAランキングでは日本が５位、南アフリカが58位。６日に行なわれた狩野体制初陣の国際親善試合では５−０で快勝していただけに、同じ相手との再戦は意外な結果となった。
試合は前半９分、日本がセットプレーの場面で一瞬の隙を突かれ、先制を許す。その後はボールを握る時間が続いたが、引いてブロックを形成する相手守備を攻略できない。
初戦で５得点を奪った攻撃陣だったが、この日は対照的に無得点。格下相手に敗れた結果を受け、SNS上ではファンからさまざまな反応が寄せられた。
「なでしこ負けたんかい」
「まさか負けるとは思わなかった」
「少し心配」
「練習試合で良かった」
「流石にまずいなー」
「引かれた相手をどう崩すか課題が見えた」
「さすがに決定機を外しすぎ」
「ちゃんと収穫があったことを願うよ」
「がんばれなでしこジャパン、これからだ！」
なでしこジャパンは南アフリカとの２連戦を１勝１敗で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー