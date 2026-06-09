清水翔太、東京＆大阪でライブ開催決定！約1年ぶりの新曲「Mermaid」配信リリースも決定

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清水翔太が、『ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE 2026 “By Your Side”』と題して、10月9日・10日に日本武道館、12月23日・24日に大阪・オリックス劇場にてライブを開催することが決定した。

■新曲「Mermaid」は、自由なのに満たされない感情を描く楽曲

デビューから18周年を迎えてなお、J-POPシーンのトレンドセッターとして最前線で活躍し続ける清水翔太。

そんな清水のファンクラブS.S FAMILYでは、『ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE 2026 “By Your Side”』のチケット最速先行を6月15日23時59分まで受付を予定している。

また、ライブ開催に併せて、新曲「Mermaid」を7月22日に配信リリースすることも決定。前作アルバム『Pulsatilla cernua』から約1年ぶりのリリースとなる。

「Mermaid」は、チルなムードに爽快感や疾走感も混ざり合い、言葉にしづらい感情の揺れを描いたミドルテンポの楽曲となっている。楽しい時間を過ごしていても、ふと訪れる空白や、誰かと繋がっていても消えない孤独。そんな現代を生きる人々のリアルな感情を映し出している。

タイトルの「Mermaid」は、楽曲中に登場する《泳ぎ疲れたMermaid》という歌詞のフレーズがあるように、自由に海を泳いでいるようでありながら、どこにも辿り着けないまま漂い続ける存在のメタファー。目の前の感情や衝動に身を委ねながら生きる主人公像を通して、自由に生きているはずなのにどこか満たされない、現代ならではの感覚が描かれている。夜の海を思わせる幻想的なサウンドスケープと、清水翔太ならではの繊細なリリックが交差することで、聴く人それぞれの感情や記憶に寄り添う一曲に仕上がっている。

■リリース情報

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Mermaid」

■ライブ情報

『ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE 2026 “By Your Side”』

10/09（金） 東京・日本武道館

10/10（土） 東京・日本武道館

12/23（水） 大阪・オリックス劇場

12/24（木） 大阪・オリックス劇場

■関連リンク

清水翔太 OFFICIAL SITE

https://www.shimizushota.com/