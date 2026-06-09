中国メディアの快科技は9日、中国自動車情報サイトの易車がまとめた台湾の5月の自動車ブランド別販売台数トップ10と車名別販売台数トップ10について取り上げた。

それによると、ブランド別販売台数トップ10は、1位がトヨタで9909台（シェア30．0％）、2位がトヨタの高級車ブランドのレクサスで2500台（同7．6％）、3位がテスラで1781台（同5．4％）、4位が中華汽車（CMC）で1773台（同5．4％）、5位がメルセデス・ベンツで1732台（同5．2％）、6位がマツダで1474台（同4．5％）、7位がBMWで1440台（同4．4％）、8位が三菱で1378台（同4．2％）、9位がホンダで1338台（同4．0％）、10位がヒョンデで1320台（同4．0％）の順だった。

記事は「中国本土とは異なり日本ブランドが主で、中でもトヨタが絶対的な主力の座を占めている」と伝えた。

車名別販売台数トップ10は、1位がトヨタのカローラクロスで3917台、2位がトヨタのRAV4で1830台、3位がテスラのモデルYで1768台、4位がCMCのJ Spaceで1216台、5位がトヨタのヤリスクロスで1090台、6位がレクサスのNXで1076台、7位がトヨタのタウンエースで971台、8位がホンダのHR-Vで908台、9位がフォードのテリトリーで857台、10位がマツダのCX-5で773台の順だった。

記事は「興味深いのは、売れ筋の車が、バッテリー式電気自動車（BEV）のテスラのモデルYを除くと他はすべて純エンジン車かハイブリッド車（HEV）だということだ」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）