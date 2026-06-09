来年度いっぱいで補助金の打ち切りを告げられた神戸のオーケストラが、揺れています。

【画像を見る】補助金打ち切り方針の報を受け…「平均来客数の３倍」が訪れた神戸市室内管弦楽団のコンサート

神戸市はこれまで「神戸市室内管弦楽団」に年間約８５００万円の補助金を支給してきましたが、補助金を来年度いっぱいで廃止する方針を明らかにしたのです。補助金の廃止によって運営が立ち行かなくなり、もし解散することになれば公設のオーケストラとしては日本で初めての事態に…楽団の存続やいかに。

創設４５年のプロオーケストラ「神戸市室内管弦楽団」

神戸市に拠点を置く、今年で創設４５年のプロのオーケストラ「神戸市室内管弦楽団」。

通常のオーケストラよりも少人数ですが、高度なアンサンブルが魅力です。

しかし…

年間約8500万円の補助金 神戸市は「今年度で廃止」の方針

（神戸市・久元喜造市長）「神戸市としては補助金の支出は２０２７年度までにする」

市はこれまで、運営資金として年間約８５００万円の補助金を支給してきましたが、今年１月、補助金を来年度いっぱいで廃止する方針を明らかにしたのです。

収入のうち補助金が約７割「税金を使う以上見直しは必要」

６月６日、市は、市民と意見を交わすフォーラムを開きました。

（神戸市文化スポーツ局・出石直史副局長）「（楽団の）意義とか価値とか、それに関して何か言いたいというわけではなく、税金を使ってやっている以上見直しは常にしていく必要があろうかということで…」

市が指摘しているのは、収入に占める補助金の割合が約７割と他の政令市に比べて高いことや、集客力が低く、１回の演奏会に集まる客が平均５００人程度に留まっている点です。

（神戸市文化スポーツ局・出石直史副局長）「大体政令指定都市のオーケストラの平均は自治体の補助金が４０％。他都市の楽団と比べても自治体の支援の割合が高い状況が続いている。集客についてもなかなか数字が上がってこないというところが見て取れる。そういった中で市民への還元を目的とした事業として適切なのか」

神戸市民「全部打ち切りは急」「生まれ変わる最大のチャンス」

フォーラムに参加した市民は…

（神戸市民）「補助金を２７年度で全部打ち切りにしてしまうというのはあまりにも急なことではないか、補助金の見直しをしながら２８年度も議論していくべき」

（神戸市民）「今回のニュースを聞いて初めて神戸に楽団があることを知った。なんや！という感じ（集客は）まだまだやり方があるのではないか」

（神戸市民）「今の神戸のオーケストラがこのままでいいとはおそらく誰も思っていないと思うが、これが生まれ変わる最大のチャンス」

補助金の廃止によって運営が立ち行かなくなり、もし解散することになれば公設のオーケストラとしては日本で初めてとなります。

楽団を存続させるかどうかは6月20日の集客をなど踏まえ判断

一方、補助金の全廃が発表された後初めて行われた５月１６日の定期演奏会には、平均来客数の３倍を超える１７００人の観客が集まりました。

オーケストラを運営する市の外郭団体は、楽団を存続させるかどうかについて、６月２０日の演奏会の客の集まり具合などを踏まえたうえで判断するとしています。