安定的な皇位継承を巡り、衆参両院の議長と副議長は8日、皇室典範の改正に向けた「立法府の総意」の取りまとめ案について与野党と協議した。取りまとめ案では女性皇族が結婚後も皇室に残る案（第1案）と旧宮家の男系男子を養子に迎える案（第2案）について「いずれも了とし、法制化を求める」としている。

【映像】「女性だから天皇になれないのは」発言の瞬間（実際の様子）

終了後、共産党の小池晃書記局長は、取りまとめ案に反対の考えを示した。

小池氏は「天皇の制度については日本国憲法の条項と精神に基づいて議論・検討すべきであって、この取りまとめ案は徹頭徹尾、男系男子が不動の原則だということで貫かれており、これは憲法に照らして大きな問題がある。日本国憲法は、国民統合の象徴である天皇の地位の根拠は国民の総意だと。だとすれば、多様な性を持つ人々によって構成される国民の統合の象徴が男性であらなければいけない、天皇は男性でなければいけないという根拠はない。そして、女性だから天皇になれないというのは、男女平等を掲げる憲法の精神にも反する」とし、「これまでの全体会議で、憲法上の根本問題を再三指摘したにもかかわらず、まともな検討もされず、広く国民の意見を聞くこともないまま、立法府の総意として取りまとめることには強く反対するということを申し上げました」と述べた。

続けて女性皇族が結婚後も皇室に残る第1案について、「女性天皇を認めないにもかかわらず、女性皇族を婚姻後も本人の意思にかかわらず皇室にとどめるものだ」と指摘し、「皇族数の確保のためということであれば女性皇族の自己決定権や幸福追求権を過度に制約することが許されるということは、それは議論が逆転している。やはり女性、女系天皇を認めた上で、女性皇族は男性皇族と同等の制度として検討すべきだ」と主張した。

小池氏、第2案についても言及「差別に抵触することは明らか」

また、旧宮家の男系男子を養子に迎える第2案については、「これは2005年の有識者会議の報告書で完全に否定されたものだ。国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難だ。そもそも一般国民として生まれ育った人を特別な身分である皇族にすることは、憲法14条1項が否定した門地による差別に抵触するということが明らかだ」と述べた。

さらに、宮内庁で研究職を務めた鹿内浩胤氏がメディアの取材に「明治の旧皇室典範が養子を禁じたのは、養子が政治的に利用され皇位継承などでの混乱を招いた苦い歴史への深い反省に基づいています」と指摘していることに触れ、「ましてや日本国憲法の下で国民の総意に基づく象徴である天皇の制度が、政治的に利用されるようなことを決して許してはならないのではないか」と述べた。

そして「天皇の地位の根拠は国民の総意です。それは今回の取りまとめ案にも、象徴天皇制は国民の総意に基づくもの、とあるとおりです。しかもどの世論調査を見ても、国民大多数が女性天皇を支持している、賛成している。ならば、この総意に応える議論を進めるのが立法府の責務であり、世論を無視する形で立法府の議論を進めること自体が、この議論の進め方自体が、憲法の条項と精神に反する」とし、「衆参正副議長がこの取りまとめ案の内容を立法府の総意として政府に報告し、立法作業を要請することに断固として反対する。国民の総意に反する議論を白紙に戻し、女性天皇について正面から議論すべきである」と訴えた。（ABEMA NEWS）