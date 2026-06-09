木原稔官房長官の9日午後の記者会見で、月刊「文藝春秋」が報じた茂木官房長官秘書官の不倫・不正出張疑惑について質問が出た。

【映像】木原長官「経産省勤務時代の行動」（発言の様子）

記者が「文藝春秋は茂木官房長官秘書官が首席国際博覧会統括調整官を務めていた昨年、万博関連の職務で大阪に出張した際に不倫関係にあった女性と公費で利用したホテルに複数回宿泊したと報じている。これについて、本人への聞き取りは行ったか、どのような報告があったのか、事実関係について確認させてください」と質問。

木原長官は「ご指摘の記事については承知をしておりますが、その逐一についてコメントすることは差し控えます。なお経済産業省勤務時の行動でありまして、記載された内容というのは経産省勤務時代の行動についてでありますので、今経済産業省において必要に応じて事実関係等の確認を行うものと承知をしております」と答えた。

「茂木氏への処分を行う考えは？」記者の質問に木原長官の答えは

記者がさらに「公費にまつわるものだがコメントできない理由について伺います。また、茂木氏への処分を行う考えはあるか。人事に関して本人から申し出があったのか」と質問。

木原長官は「繰り返しですが、記事の段階でその逐一についてコメントすることは差し控えております。そのうえで現在、経済産業省において必要に応じて事実関係等の確認を行っているものと承知をしております」と答えた。

記者が「ご本人からの申し出は？」と再度確認したが、木原長官は「以上です」とだけ答えた。（ABEMA NEWS）