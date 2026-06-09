本田圭佑氏と松井秀喜氏が対談

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。開幕を3日後に控えた9日、元サッカー日本代表の本田圭佑氏と、元プロ野 球選手の松井秀喜氏による超豪華対談が公開された。レジェンド同士の共演に、ファンからは「神と神の対談」「泣けてしまう」などの声が上がっている。

人材会社「ヒトトヒトホールディングス」と本田氏の公式YouTubeチャンネルで公開された対談では、サッカー界と野球界のレジェンドが濃密なトークを展開。「長嶋茂雄氏ら恩師とのエピソード」「高校時代の伝説」「海外挑戦で受けた批判」「AIに対して思うこと」など、多彩なテーマについて語り合った。

2人はともに星稜高（石川）出身。世代は異なるものの、先輩と後輩という関係でもある。競技の垣根を越えた貴重な対談の実現に、SNSでは大きな反響が広がった。

「突如神対談がアップされてビックリ」

「両競技で最も好きな選手同士の対談きた」

「神と神の対談 贅沢すぎる」

「すげぇ……いつまでも観てられる」

「待ち望んでいました。この瞬間を。2人が対談してるのを見ると泣けてしまう」

「ヤンキースの4番とミランの10番」

「いきなり神動画すぎますて」

「だいぶエグい！」

W杯で3大会連続ゴールを記録した本田氏は、今回の北中米大会では解説者として盛り上げる。日米通算507本塁打を誇る松井氏は、3月に「ヒトトヒトホールディングス」のアンバサダーに就任していた。星稜が生んだ2人のレジェンドによる貴重な対談に、多くのファンが引き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）