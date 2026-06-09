◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝９日、栗東トレセン

ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）がグランプリ連勝を狙う。今春はドバイ・ターフを情勢不安のため断念。香港のクイーンエリザベス２世Ｃに目標を切り替えたが、歩様検査をクリアできない可能性があり回避した。やっと迎える今年初戦。高柳大調教師は「休み明けがカギになると思います」と指摘する。

実戦は昨年の有馬記念以来半年ぶり。叩き良化型でもあり、指揮官は「不安は不安。乗り越えてほしい」と率直に明かす。しかし、ケガによる休養ではないうえ、予定していた２戦に向けては順調に調整を進めていた。「２回仕上げてるんでね。この馬にとってはいいと思います」。実際の出走は半年ぶりでも、その間きっちり負荷をかけていたことをプラスにとらえている。

先週はダミアン・レーン騎手が騎乗し、ＣＷコースでびっしり。トレーナーは「これで変わってると思います。有馬のときも、１週前から変わりましたからね」と上昇に期待を込める。有馬記念から宝塚記念に直行して連勝すれば、７７年のトウショウボーイ以来。昨年の最優秀３歳牡馬が、“三度目の正直”の４歳初戦で偉業に挑む。（水納 愛美）