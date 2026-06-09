◆プロボクシング▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）８回戦 片岡雷斗―スリヤ・プッタルクサ（１０日、後楽園ホール）

アマ６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝が９日、都内でプロ２戦目の計量を行い４８・７キロ、対戦相手のプッタルクサは４８・４キロでともに１回でパスした。

３月のデビュー戦はいきなり日本ランカーの大橋波月（湘南龍拳）と対戦し６回ＴＫＯ勝ち。今回は興行の第１試合で弟の叶夢がデビュー戦で行い、兄は第４試合に登場する。「弟のデビュー？ 気になります」と本音を漏らしたが、次の瞬間「２戦目？ 何が何でも勝ちます」。デビュー戦からより成長した姿を証明するためにも「距離感の使い分けを見せたい」と相手との距離を変幻自在に支配することを予告。髪型は前回同様にコーンロウにセットし、アクセントとしてニックネームの「サンダー」を所々に編み込むこだわりようだ。

弟の叶夢が第１試合で勝ち「もちろん自分もＫＯを狙っていく。兄弟ＫＯリレーで、バトンをセミの（坂井）優太くんに渡す。優太くんはメインの（藤木）優雅にバトンを渡す」と大橋ジムホープ４人の必勝リレーを宣言した。

戦績は片岡雷斗が１勝（１ＫＯ）、プッタルクサは８勝（４ＫＯ）９敗。