『10回切って倒れない木はない』韓国キャストクランクアップ 養兄役・キム・ドワンは志尊淳とハグ「とても良い思い出」
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）の最終話が、14日に放送される。それに先立って、韓国キャストのキム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクがクランクアップを迎えた。
【写真】養父母との3ショット！キム・ジュリョン&オ・マンソク
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波乱万丈な純愛ラブストーリーとなる。
まずは、ミンソク（志尊）に数々の試練を与えた養母・キョンファ役のキム・ジュリョンが、ジョンフン（オ・マンソク）とのシーンを終え、ピースサインでクランクアップ。韓国ロケとあって、花束とプレゼントを持ってサプライズで登場した志尊と仁村の姿に驚きながらも大喜び。「ありがとう〜！」と受け取ると、準備していたメモを手に「この作品をやっている間、本当に楽しくて幸せでした！そして皆さんが大好きです。ありがとうございました」と日本語であいさつし、充実感にあふれた笑顔を見せた。
続いて、養父・ジョンフン役のオ・マンソクもクランクアップ。たびたび回想シーンに登場し、重厚な存在感を見せたが、この日も第９話の印象的なエピソードとなったキョンファとの食事シーンを撮影していた。ラストカットを終えると、志尊が花束を渡して2人はがっちりとハグ。「本当にありがとうございました。本当に楽しかったです。また会いましょう！『10回切って倒れない木はない』ファイティン！」と流ちょうな日本語で感謝を伝え、残りの撮影にエールを送った。
そして、ミンソクとの兄弟愛で視聴者に多くの感動を与えた養兄・ヒスン役を演じたキム・ドワンは、志尊とのシーンを撮影するため日本でのロケでクランクアップを迎えた。拍手に包まれ「ありがとうございます！」と笑顔を見せるドワンを公私ともに親交を深めた志尊が花束で祝福し、お互いに労うようにハグ。うれしそうに花束を掲げて見せると、「とても楽しい撮影現場で、親切に接してくださり、演技もしやすい環境で皆さんに感謝しています。とても良い思い出として残りそうです。本当にお疲れ様でした。 ありがとうございました」とスタッフへの感謝を伝えた。
【写真】養父母との3ショット！キム・ジュリョン&オ・マンソク
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波乱万丈な純愛ラブストーリーとなる。
続いて、養父・ジョンフン役のオ・マンソクもクランクアップ。たびたび回想シーンに登場し、重厚な存在感を見せたが、この日も第９話の印象的なエピソードとなったキョンファとの食事シーンを撮影していた。ラストカットを終えると、志尊が花束を渡して2人はがっちりとハグ。「本当にありがとうございました。本当に楽しかったです。また会いましょう！『10回切って倒れない木はない』ファイティン！」と流ちょうな日本語で感謝を伝え、残りの撮影にエールを送った。
そして、ミンソクとの兄弟愛で視聴者に多くの感動を与えた養兄・ヒスン役を演じたキム・ドワンは、志尊とのシーンを撮影するため日本でのロケでクランクアップを迎えた。拍手に包まれ「ありがとうございます！」と笑顔を見せるドワンを公私ともに親交を深めた志尊が花束で祝福し、お互いに労うようにハグ。うれしそうに花束を掲げて見せると、「とても楽しい撮影現場で、親切に接してくださり、演技もしやすい環境で皆さんに感謝しています。とても良い思い出として残りそうです。本当にお疲れ様でした。 ありがとうございました」とスタッフへの感謝を伝えた。