一ノ瀬ワタル、恋愛トークで共演者から真剣アドバイス「もし業界の人にいくなら…」
俳優の一ノ瀬ワタルが、きょう9日放送のカンテレ『やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です』（毎週火曜 後8：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】 コーナー「私の一番聞いてくれ〜！」で自分の一番をフリップに記載した一ノ瀬ワタル
海原やすよ ともこ＆友近の最強タッグMCと多彩なゲストが、世間の人々がやりがちな「勝手な決めつけ」をテーマに、自由にしゃべりまくるトークバラエティー番組。バラエティー番組でおなじみのタレント・磯山さやか、『R-1グランプリ2026』王者の今井らいぱち。そしてNetflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』で大ブレイクし、28日公開の映画『四月の余白』で劇場映画初主演を務める一ノ瀬ワタルをゲストに迎える。
ゲストが超個人的な“キメツケ”をぶっちゃける人気コーナー「オレのキメツケ！聞いてくれ」では、一ノ瀬が「女子の“かわいい”は受け止め方が難しい！」というキメツケを持ち込み。ともこから開口一番に「モテるでしょ？」と聞かれると、女性から「かわいい」と言われボディータッチされることはあるものの、扱いはまるで“ゆるキャラ”とのこと。「“かわいい”の先は、恋愛に発展するのか？」と疑問を投げかける一ノ瀬に対し、スタジオメンバー全員が真剣アドバイスを送る。
新企画の「グルメも遊びもお土産も！1万円ぽっきり旅が魅力的すぎる！〜広島 宮島編〜」では、祇園が、旅の資金1万円で、広島・宮島を思いっきり楽しむプランを紹介。ワンコインで宮島グルメを食べ歩き、山からの絶景や新緑ハイキングを楽しみ、御砂焼（おすなやき）の絵付け体験など充実の旅を満喫する。
収録後「最初はやっぱり緊張していたんですけど、仕事をしている感覚がなくなってきましたね。台本をあまり気にしなくていい感じでしたし、やすよさん、ともこさん、友近さんもすごく話を聞いてくださって、今井らいぱちさんも、磯山さやかさんも、すごくいい人たちでした」と振り返り「みんなでカレー食って、お茶飲んで、ちょっとVTR見て、恋愛相談に乗ってもらって、昼間にカフェでランチしているみたいな感じでしたね」と話した。
恋愛トークについて「響いたアドバイスはありましたか？」という質問に「全部ありがたかったんですけど、『もし業界の人にいくなら、同じぐらいリスクのある人にいけよ』ってことですね」と明かした。
【番組カット】 コーナー「私の一番聞いてくれ〜！」で自分の一番をフリップに記載した一ノ瀬ワタル
海原やすよ ともこ＆友近の最強タッグMCと多彩なゲストが、世間の人々がやりがちな「勝手な決めつけ」をテーマに、自由にしゃべりまくるトークバラエティー番組。バラエティー番組でおなじみのタレント・磯山さやか、『R-1グランプリ2026』王者の今井らいぱち。そしてNetflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』で大ブレイクし、28日公開の映画『四月の余白』で劇場映画初主演を務める一ノ瀬ワタルをゲストに迎える。
新企画の「グルメも遊びもお土産も！1万円ぽっきり旅が魅力的すぎる！〜広島 宮島編〜」では、祇園が、旅の資金1万円で、広島・宮島を思いっきり楽しむプランを紹介。ワンコインで宮島グルメを食べ歩き、山からの絶景や新緑ハイキングを楽しみ、御砂焼（おすなやき）の絵付け体験など充実の旅を満喫する。
収録後「最初はやっぱり緊張していたんですけど、仕事をしている感覚がなくなってきましたね。台本をあまり気にしなくていい感じでしたし、やすよさん、ともこさん、友近さんもすごく話を聞いてくださって、今井らいぱちさんも、磯山さやかさんも、すごくいい人たちでした」と振り返り「みんなでカレー食って、お茶飲んで、ちょっとVTR見て、恋愛相談に乗ってもらって、昼間にカフェでランチしているみたいな感じでしたね」と話した。
恋愛トークについて「響いたアドバイスはありましたか？」という質問に「全部ありがたかったんですけど、『もし業界の人にいくなら、同じぐらいリスクのある人にいけよ』ってことですね」と明かした。