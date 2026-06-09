お笑いコンビの「オズワルド」と「トム・ブラウン」が9日、エスコンフィールドでの日本ハム―DeNA戦のファーストピッチに登場。4人がそれぞれ戦隊ヒーローもののマスクをかぶって現れ、ファンを沸かせた。

千葉県出身のオズワルド・伊藤以外の3人は北海道生まれの「道産芸人」。2組は札幌テレビのローカルバラエティー「道産人間オズブラウン」で共演している。伊藤だけDeNAのユニホームを着用し「ビジター席からとんでもない拍手をいただいています。申し訳ないんですけど、僕、ベイスターズのファンでして。かなりにわかな知識で怒られたりしているんですけど。この状態でファイターズのユニホームを着たら、永久にハマスタから追放されてしまうんで」と弁明した。

投球はオズワルド・畠中が投げ、捕手はトム・ブラウンのみちお。打席にはサプライズで現役時代ムードメーカーだった日本ハム・森本稀哲外野守備走塁コーチが立った。ただ、外角低めのボール球に、森本コーチはバットを止めてまさかの“見極め”。伊藤から「なんで振らないんですか！？」と突っ込みが入った。

思わずバットを止めてしまったのか、これには苦笑いの森本コーチ。戦隊もののマスクをかぶり、現役時代におなじみの？姿でベンチに戻って行った。