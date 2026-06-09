とってもお利口さんで可愛いワンコさん。でも、飼い主さんが『唯一、しつけに失敗した』と語るのは…あまりにも想定外なものでした。

思わず笑顔になってしまう、クセが強すぎるエピソードは記事執筆時点で117万回を超えて表示されており、4.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：とてもお利口さんな犬→でも、トイレをする時に…唯一失敗した『しつけ』】

とてもお利口さんな愛犬がお散歩中に…

Xアカウント『@kawai_nu_san』に投稿されたのは、お散歩中のポメプーさん。

この日も、元気いっぱいにお散歩を楽しんでいたという「かわいーぬ」ちゃん。

思いもよらなかった『唯一のしつけ失敗』！？

かわいーぬちゃんはその愛称の通り、自分自身の可愛さも十二分に理解しており、とってもお利口さんな女の子。

かわいーぬであり、かしこいーぬであるものの…飼い主さん曰く、唯一『しつけを失敗』してしまったと思うことがあるのだそう。

それは…お散歩中、ウンチをする時に起こること。なんと飼い主さんが『歌』を歌わなければ用を足してくれないというのです。

そのため、飼い主さんは路上であろうが、周りにどれだけ通行人が居ようが…『トイレの歌』なるものを歌唱し、かわいーぬちゃんを奮起させなければならないのだそう。

とにかくたくさんの『褒め言葉』に包まれながら、成長されてきたかわいーぬちゃんならではのクセが強いこだわりは多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「やはりリズム感が重要」「トイレの歌がどんなのかが気になる」「ぜひ居合わせたい」「うちの先代がそうでしたｗ」「トイレの歌が気になっちゃう」「トイレの歌がないとダメなの可愛すぎる」「かわいいから許したいｗ」などのコメントが寄せられています。

個性と愛に溢れた日常にほっこりの連続

かわいーぬちゃんは、飼い主さんに溺愛されながらのびのびと自分らしく暮らすポメプーの女の子。飼い主さんを自身の可愛さでメロメロにするあざと可愛い仕草や行動には脱帽させられることも。

たくさんの愛情に包まれながら、自分らしく過ごすかわいーぬちゃんの日常は多くのユーザーにポメプーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kawai_nu_san」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。