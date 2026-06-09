大好きな赤ちゃんが熱を出してしまったことを知った、諭吉くんと英吉くん。元気がないのを心配してか、必ずどちらかが傍にいて様子を見守っていてくれる姿が、あまりにも尊すぎると話題になりました。

「頼りになるワンちゃん可愛い」「ママさん助かるね」と反響を呼び、1万回以上再生されています。

【動画：熱を出してしまった赤ちゃん→2頭の大型犬が、心配をして…大好きなのが伝わる『尊い光景』】

熱を出してしまった赤ちゃん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『諭吉✩英吉』へ投稿された、シベリアンハスキーの「諭吉くん」と「英吉くん」の様子です。この日は、2匹の大好きな赤ちゃんが熱を出してしまっていたのだそう。

元気がない赤ちゃんが心配でたまらないのか、諭吉くんと英吉くんは赤ちゃんの傍から離れようとせず、見守り役を務めてくれたのだとか。離れる時も2匹同時にではなく、必ずどちらかが残ってくれたといいます。

頼りになる見守り隊

静かに傍で見守っていてくれた諭吉くんと、時々顔を近づけて赤ちゃんの様子を確認してくれていた英吉くん。2匹の姿を見ると赤ちゃんもニコニコで、その姿からお互いに大好きなのが伝わってくるよう。

最後には、赤ちゃんの傍で諭吉くんも英吉くんもウトウト。夢の中では、一緒に元気に走り回っていたのかもしれません。こんなに心強い頼りになる見守り隊が傍にいてくれると安心だなと、あたたかい気持ちになりました。

赤ちゃんのことが大好きな諭吉くんと英吉くん

赤ちゃんの見守り隊として名乗りを上げたのは、諭吉くんが先だったのだそう。赤ちゃんがもっと小さい頃から、少し緊張しつつも優しくトントンしてくれたりして、お兄ちゃんぶりを発揮してくれていたと言います。

少し遅れて見守り隊に参加した英吉くんも、最初こそ恐る恐る様子をうかがうような感じだったものの、いつの間にか一緒の時間を楽しんでくれるように。これからも2匹の頼りになるお兄ちゃんぶりを見るのが楽しみです。

この投稿へは「かちこいし格好いい護衛さん」「優しい見守り隊のハスキー達 頼りになるね」「動物はなんでこんなに優しいんだろう」など、優しくて頼りがいのある諭吉くんと英吉くんの姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと300件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『諭吉✩英吉』では、シベリアンハスキーの「諭吉くん」「英吉くん」の他にも3匹のチワワ達と一緒に暮らしているという、動物大好きな飼い主さんご家族の楽しい日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「諭吉✩英吉」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。