来月から、パスポートの申請手数料が大幅に引き下げられるのをご存知でしょうか。その改定に伴い予想されるのが申請の集中です。

【写真を見る】パスポート手数料が来月から「最大7000円」値下げ 5年用パスポートは18歳未満が対象に 来月以降は申請が集中する可能性も…【岡山】

現在のパスポートセンターの状況は？

（前田唯キャスター）

「海外に行く際に必要なパスポート。その発行にかかる手数料が来月から最大で7,000円引き下げられます」



10年用パスポートの場合、オンラインでの申請では、

現在の手数料は1万5,900円ですが、来月（7月）からは8,900円に。

また、これまでは誰でも申請することができた5年用パスポートは、18歳未満が対象になります。

改定前に申請した人「知っていたら先延ばしにしたかもしれない」

（申請した人）

Q改定前に申請手数料の変更は知っていた？

「いや知らなかったです」「7月に旅行に行こうと。（改定を）知っていたら先延ばしにしたかもしれないです」



「来月、どうしても娘のところに行かないといけない用事があるので仕方なく…」



外務省によりますと、日本人のパスポート保有率は去年の時点で約19%で、他の先進国と比べ、著しく低いことが指摘されています。今回の改定で、取得のハードルが下がることが期待されます。

その改定前の現在の申請状況については…

（岡山市パスポート市民サービスコーナー中嶌浩子さん）

「若干今は少なめですね」



もし、申請を控える動きが起きているのであれば、手数料が改定された来月以降に集中する可能性もあります。



（岡山市パスポート市民サービスコーナー中嶌浩子さん）

「受け取りまでに今までの倍、約1カ月かかると考えていただきたいので、渡航のご予定がある方については、早めに余裕を持って申請をしていただけたらと思います」

外務省は、今回の改定に関する電話相談窓口を設置していて、問い合わせに対応していくとしています。

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