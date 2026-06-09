モウリーニョがレアル復帰なら目指すはCLのタイトルのみ C・ロナウド、エジルらがいた2011-12シーズンに逃した欧州の頂点の座
レアル・マドリードでは7日に会長選が行われ、現職フロレンティーノ・ペレス会長の再選が決定。これにより、新指揮官にジョゼ・モウリーニョを招聘することが決定的となった。
モウリーニョは2010年から3年間レアルを指揮した経験があり、13年の時を経て再登板となる。
スペイン『as』は、モウリーニョの狙いがチャンピオンズリーグ制覇にあると伝えている。モウリーニョは以前レアルを指揮した際に国内リーグ、スペイン国王杯、スーペルコパ・デ・エスパーニャのタイトルは手にしており、国内で獲り逃したものはない。
同メディアはモウリーニョがスペイン国内で証明すべきことは何一つないと伝えていて、CLだけがモウリーニョの悲願ではないかと見ている。
モウリーニョはFCポルト、インテルでCLのタイトルを手にしているが、以降はCL優勝から遠ざかってきた。近年はやや評価を落としているところもあり、3クラブ目でのCL制覇はモウリーニョの評価を再びアップさせるものになる。
ライバルであるバルセロナもハンジ・フリックの下で力をつけており、来季以降もCL優勝候補の一角に挙がるだろう。再びモウリーニョ・レアルVSバルセロナの熱い戦いを見たいところで、モウリーニョのレアル就任はサッカー界を盛り上げる要素となるはずだ。