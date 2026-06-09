神戸Sが“守備的ラグビー”で頂点へ S東京ベイとの激戦を制しリーグワン初優勝
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ラグビーリーグワンプレーオフ決勝が6月7日に行われ、コベルコ神戸スティーラーズ（以下神戸S）が22-13でクボタスピアーズ船橋・東京ベイ（以下S東京ベイ）に競り勝って優勝した。神戸Sはリーグワン初制覇。前身のトップリーグを含めると7季ぶりの栄冠を勝ち取った。
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圧倒的な運動量を誇る神戸Sのスピーディーかつ継続性の高い攻撃を、強力フィジカルのS東京ベイがどう寸断して切り返していくか。そんなゲーム展開を予想して観戦に臨んだ。
試合序盤は決勝進出3度目で「場慣れ」しているS東京ベイがペースを握る。強力な密集戦で相手の反則を誘い、PGを2本決めると、前半25分にはWTB根塚洸雅のショートパントでゴール前に迫り、FWがピック＆ゴーを繰り返す得意の攻撃パターンから最後は右PR為房慶次郎がインゴールにボールをねじ込んでトライを奪った。神戸Sは奔放なランと巧みなオフロードパスでラインブレイクを狙うのだが、S東京ベイはボールキャリアーを素早く潰し、タックルポイント付近のプレーヤーが神戸Sフォロワーを十分にマークすることで、大幅なゲインを許さなかった。
しかし神戸Sには厳しい実戦の中で身につけた多彩な攻撃のオプションがあった。密集近くの防御が堅いと見るや、前半29分には素早い球回しで左タッチライン際へ展開し、FB上ノ坊駿介が咄嗟の判断で相手ディフェンスライン裏にゴロパント。これをゴールライン寸前で拾い上げた左WTBイノケ・ブルアが左隅ギリギリにトライ。難しい位置からのコンバージョンをSO李承信が決めて10-13と追い縋ると、前半終了間際には李がPGを決めてタイスコアで後半に入ることとなった。
この時点でゲームの流れは徐々に神戸Sに傾いていったようだ。前半、S東京ベイの守備は今季最高と言って良いほどの出来で神戸Sの攻撃を封じていたが、それでも神戸Sの圧倒的な運動量はS東京ベイに少しづつだが確実にダメージを蓄積させていたのだ。後半に入ってからもS東京ベイの守備陣は大きな破綻を来さず、トライこそ許さなかったが、通常の試合に比べ、攻撃時の各選手の集散がほんの少し遅くなり、ボールキャリアーが孤立してスティールを喰らう場面が散見された。神戸Sのフィットネスの高さは、この試合に関しては守備面でしっかりと発揮され、S東京ベイの攻撃を切り返すことに成功していた。後半の得点は神戸SのPG3本のみ。ディフェンスで相手のミスを誘い、PGで得点差を広げるという、S東京ベイのプレースタイルを実現できていたのは、皮肉にも相手の神戸Sの方だったのだ。
マルコム・マークス、タイラー・ポール、藤原忍らをケガで欠いたS東京ベイは「代役」の選手が期待以上の働きをみせ、決勝の場にまで勝ち上がってきたが、最後は文字通り力が尽きた。勝利の瞬間には飛び跳ねて喜ぶ選手が大半だった神戸Sもそのあとは多くの選手がグラウンドに座り込み、涙を流した。双方が死力を尽くした、日本一を決定するにふさわしい熱戦だった。
神戸Sはこの試合を最後に、オールブラックスの指揮官への就任が決まっているデイブ・レニーHC、攻守の要だったFLアーディ・サベアが退団する。来季も今季のような圧倒的な攻撃力が維持できるのか、あるいはさらなる進化を遂げるのか。上位チームの巻き返しはどうか、下位から台頭してくるチームがあるのか。開始5シーズンで4チームが優勝と、猫の目のように王座が変わる戦国リーグ。早くも来季が楽しみだ。
[文:江良与一]