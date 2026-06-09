◇MLB ナショナルズ4-3ジャイアンツ(日本時間9日、オラクル・パーク)

ジャイアンツのイ・ジョンフ選手が絶好調です。

ナショナルズ戦に5番ライトで先発出場、4回の第2打席は巨人でもプレーしたマイルズ・マイコラス投手の変化球をはじき返し、一二塁間を破るヒット。6回の第3打席は左腕ミッチェル・パーカー投手のストレートをとらえ、センターへのヒットを放ちます。

先頭打者で迎えた8回はクレイトン・ビーター投手からボテボテの当たりとなりますが、内野安打で出塁。この回打線がつながり勝ち越しとなるホームを踏みます。

その後、チームは逆転されて迎えた9回は、2アウト1塁と追い込まれた場面でガス・バーランド投手の低めのチェンジアップをとらえ、4安打目を放ちました。

チームは敗れたものの、5打数4安打の活躍で今季打率.333へ。マーリンズのオット・ロペス選手の打率.336に次ぐ、リーグ2位タイとなっています。

また6月は8試合で31打数16安打の打率.516と絶好調。ドジャースの大谷翔平選手が6試合で25打数12安打の打率.480とハイアベレージですが、それを上回る数字をたたき出しています。