【7位〜12位】6月10日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】獅子座 総合運：★★★☆☆

思いついたままに行動できると、今日は、気力も体力もどんどん湧いてくる日です。何か大きな結果を出す必要はありません。ただ、意欲が湧いてきたことを純粋に楽しんでください。その時間の中で、あなたの魅力が高まっていきます。



恋愛運

フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。



金運

これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、｢まだ知らない方法がたくさんある｣という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。



ラッキーアイテム：手ぬぐい



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。金運これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、｢まだ知らない方法がたくさんある｣という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。ラッキーアイテム：手ぬぐいラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】蟹座 総合運：★★★☆☆

手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！誰かと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。



恋愛運

なにかに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。



金運

自分と誰かの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。｢人の振り見て我が振り直せ｣という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。



ラッキーアイテム：フェイスパック



ラッキーカラー：ブラック

【9位】双子座 総合運：★★☆☆☆

大切にしている友だちや仲間との間で、お互いへの思いやりがさらに深まりそうな日。これまでは話せなかったことも、思い切って打ち明けてみるとよさそう。また、日頃の感謝を言葉にするのも幸運につながります。温かい空気が流れるでしょう。



恋愛運

恋の相手と一緒に趣味を楽しむと、関係がグンと進展しそうな日。また、趣味仲間が恋人に発展したり、新しい趣味を始めると出会いがあったりする可能性も！誰に対しても、どんな感情も素直に伝えることが運気を生かすポイントです。



金運

今日、金銭面ですばらしいヒントをくれるのは、収入や買い物をするお店などが似ている人。お金の話は、しなくてもOK。お互いの近況報告をしているうちに、｢こうしてみよう｣とひらめきそうです。失敗談なども笑って話して。



ラッキーアイテム：カメラ



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

人に喜ばれる気遣いができる運気です。ただ、ついつい自分のことは後回しになってしまうかも。お腹がすいたら、まずは食べてOK。するべきことが出てきたら、それをしましょう。自分を優先すると、人との関係も充実感も深まります。



恋愛運

誰にでもやさしくしていると、恋の相手に誤解を与えてしまいそうな日です。今日は、恋人や好きな人をわかりやすく特別扱いするのが〇。そうすれば、愛情が育ちます。また、出会いはインターネットのなかにありそうな運気。



金運

誰かになにかをもらったり、なにかのチケットを格安で購入することができたりと、ラッキーな金運の日！まずは、素直に喜んで。そして、｢これだけ得をした｣と具体的な金額を意識してみると〇。さらにお金との縁が強くなります。



ラッキーアイテム：クリスタル



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。



恋愛運

普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友だちに聞いてもらうと〇。



金運

ストレスが溜まっていると気づいて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片づけると金運アップ！



ラッキーアイテム：デニム



ラッキーカラー：ベージュ

【12位】射手座 総合運：★☆☆☆☆

ちょっとしたことで悲しくなったり感激したりと、感情の動きが激しい日。一方で、いろんな発想が湧く運気でもあります。自分のなかで想像を広げたり深めたりして、人に話さないようにすれば、浮かんだアイディアを生かしやすくなるはず。



恋愛運

複数の人があなたに接近してきて、選ぶ立場になるかも。出会いの場では、すぐに「この人」と決めてしまわないことがポイント。また、おしゃれが運気も魅力もUPするカギに。恋の相手の好みより、自分が好きなものを優先して。



金運

ほかの人の意見は、今日はあまり気にしないで。｢買うべきだ｣と思ったものには、お金を使ってOKです。反対に、節約するべきだと感じた部分は、きっちりと締めましょう。お金の実力も運気もグンとアップします！



ラッキーアイテム：ミントタブレット



ラッキーカラー：オレンジ