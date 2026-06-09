夏こそ保湿が命！ 伏屋陽子が潤いチャージの美容テクを伝授

美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。

ヘア&メイクアップアーティスト

伏屋陽子

ESPER所属。本誌をはじめ、多くの雑誌や広告で活躍。その人が纏う空気まで彩るような、等身大でありながら洗練されたメイクに定評があり、頑張っていないのにおしゃれなメイク提案を発信。心地よく使えるものを常に探している。@fuseya_yoko

method1｜肌テク

タイプの異なる日焼け止めをW使いする！

肌の潤いを保って、UVカット効果を高めるために、タイプの異なる日焼け止めを重ねづけ。「乳液タイプの日焼け止めで潤いを与えて、セラムタイプの日焼け止めでしっかり蓋をして保湿してから、ファンデーションを塗るようにしています」

下地専門ブランドの疑似皮膚処方から生まれたセカンドスキン発想のUV。長波UV-Aから刺激物質まで、総合的に日中ダメージをブロックし、最表面でシャットアウト。「デイパートナー」SPF50+・PA++++ 30g \3,300（ヌーディモア TEL. 0120-546-738）

method2｜肌テク

仕込みオイルをプラスして、乾燥やハリ不足をケア

植物の恵みたっぷりの潤い成分とエモリエント成分など、独自ブレンドの複合成分を贅沢に配合。水性と油性のWの保湿力で肌を整え、素肌にクール感を与えながら日中もさらりとした潤い感が続く。「Wトリートメントオイルクール」50ml \4,400 限定販売中（RMK Division TEL. 0120-988-271）

紫外線を浴びてゴワつきやすくなっている肌には、スキンケアの最初にブースターを。「すると肌を柔らかく整えてくれるので、その後に続く保湿液などが浸透しやすくなります」

method3｜髪テク

ほこりや汚れを落とすためにシャンプー前にブラッシング

汗をかいた頭皮は皮脂が多く詰まり、ニオイやベタつきの原因に。だから頭皮の油分を最適化するために、お風呂に入る前に目の粗いブラシで髪をしっかりとかすこと。「ブラッシングしてからシャンプーをすると、皮脂や汚れをしっかり洗い流すことができます」

頭皮に沿って一本一本柔軟に動くブラシ。まるでヘッドスパのようなとかし心地で、毎日のブラッシングはもちろん、シャンプー前に使うと泡立ちが良くなり、洗い上がりスッキリ。「マペペ フィンガーフレックスブラシ」\1,210（シャンティ TEL. 0120-56-1114）

method4｜肌テク

スタイリングする前に保湿して髪の質感を向上

ベニバナ油など、オーガニック由来成分を配合。髪と肌を乾燥から守る濃厚保湿バター。なめらかなテクスチャーで、フェイス、ヘア、ボディにマルチに使用できる。「オーセンティック バター」230ml \5,500（ダヴィネス）

スタイリング剤をつける前に、マルチユースのバターをつけて保湿ケア。「頭髪に軽めのクリームをなじませてあげることで、熱から髪を保護できるだけでなく、うねりも軽減できます」

method5｜肌テク

日焼け止めの塗り直しは、肌の負担にならないアイテムを

高い紫外線防止効果で日焼けおよび日焼けによるシミ・そばかすを予防。汗・水に強い耐久型3次元UVフィルムを採用し、どんなシーンでも強烈な紫外線をしっかりブロック。「ニベアUV ディープ プロテクト＆ケア ジェル」SPF50+・PA++++ 80g \1,078＊編集部調べ（ニベア花王 TEL. 0120-165-699）

外出時は、のびが良いジェルタイプの日焼け止めを愛用。「日焼け止めは必ず塗り直しのしやすいジェルタイプのものを使用。重ねても肌の負担にならない、保湿力の高いテクスチャーを選びます」