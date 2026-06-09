認知機能の変化をより早く発見しようと、北九州市では今年度から新たな検査機器を導入しました。VR技術を使って、認知機能の変化を「見える化」します。



北九州市小倉北区で6月9日に開かれた「介護予防教室」には、65歳から85歳までの市民23人が参加しました。



参加者の関心を集めていたのが。

■奥村三枝記者

「このVRが、認知機能を測る機械です。VRをのぞいて、視線で測ることができるといいます。」





これは「認知機能セルフチェッカー」です。VRゴーグルを装着し、表示される映像の問題に「目の動き」で答えます。

■アナウンス

「仲間はずれを見つめてください。」

「正解は、やかんでした。正解だと思う選択肢を見つめるだけの、簡単な検査です。」

「次は、緑の点が動きます。なるべくまばたきをせず、目で追いかけてください。」



検査にかかる時間は、5分ほどです。



記憶力・判断力・計算力・空間認知力・言語力を測定し、総合的に「認知能力」として数値化します。



■参加者

「なかなか日常では経験できないことだから、とてもいい体験をさせていだだきました。」

「病院で認知症のチェックリストがあるのですが、それに答えるより簡単に、抵抗がなくチェックできるかなと思いました。ゲーム感覚で。」

この検査では、認知症の一歩手前の状態にあたるMCI＝軽度認知障害も把握できるといいます。



国の推計では、65歳以上の認知症の人はおよそ443万人で、MCIの人はおよそ560万人に上りますが、MCIの段階で生活を改善すれば、健常な認知機能に戻ることが期待できるということです。



北九州市は新たな検査で、認知機能の変化に気付いてもらい、生活改善や早期受診につなげたいとしています。