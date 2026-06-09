【1位〜6位】6月10日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】水瓶座 総合運：★★★★★

あなたの魅力や長所が、まっすぐまわりに伝わるうれしい日！尊敬の言葉や褒め言葉をもらえる可能性も大です。大切なのは、あなたから笑顔を向けたり、人に手を差し伸べたりすること。そして、誰に対しても同じ態度で接してください。



恋愛運

出会いに近づいたり、恋の相手との関係が進んだりするための情報が入ってきそうな運気です。最近連絡を取っていない友だちや知りあいに、あなたからコンタクトを。情報をどう生かすかは、慌てずによく考えを練ってください。



金運

今日、興味が湧いたことや気になったことについてお金を使うと、今後さらにお金を殖やしていくヒントを得ることができそう！｢どういうことだろう？｣と感じたら、徹底的に調べてみてください。有料の情報が役に立ちそうです。



ラッキーアイテム：スニーカー



ラッキーカラー：パステルイエロー 恋愛運出会いに近づいたり、恋の相手との関係が進んだりするための情報が入ってきそうな運気です。最近連絡を取っていない友だちや知りあいに、あなたからコンタクトを。情報をどう生かすかは、慌てずによく考えを練ってください。金運今日、興味が湧いたことや気になったことについてお金を使うと、今後さらにお金を殖やしていくヒントを得ることができそう！｢どういうことだろう？｣と感じたら、徹底的に調べてみてください。有料の情報が役に立ちそうです。ラッキーアイテム：スニーカーラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】天秤座 総合運：★★★★★

あなたが望んでいる人生を歩むための、人間関係が広がりそうな日です。信頼や尊敬の気持ちを抱いている目上の人には、どんどん甘えていってください。なにかをお願いしたり、教えてもらったりすることが、特にオススメ！



恋愛運

「どうしてほしいのだろう？」「なにを望んでいるのだろう？」と、相手の気持ちを察するのは、今日はほどほどでOK。それよりも、あなたがしたい話をし、あなたが望むことを提案して。自然に理解しあえる部分が増えていくはずです。



金運

｢欲しい｣という衝動と｢必要ない｣という理性がぶつかりあう金運。ただ、そういう日だという心構えがあれば、無駄遣いせずに1日を過ごせるはずです。一方、信頼や尊敬をしている人から食事などに誘われたら、迷わずお金を使ってOK。



ラッキーアイテム：鍵



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】牡羊座 総合運：★★★★☆

たくさん褒められたり、いい意味で注目を集めたりしそうなうれしい日。また、あなたもまわりの人の気持ちを自然に理解できるでしょう。自分の話をするよりも、聞き役に回ったり、人のために動いたりすることで、さらに好調な1日に。



恋愛運

すぐ近くに、恋のキューピッドになってくれる人がいそうな日！「出会いがほしい」「好きな人と近づきたい」「恋人にこれを伝えたい」という純粋な恋心は、包み隠さずにまわりの人に伝えて。恋の味方が誰なのか、すぐにわかるはず。



金運

自分よりもお金の使い方や貯め方が上手だと思う人が、どんなふうにお金と付きあっているのか、観察してみて。歴史上の偉人のお金に関する名言に触れるのも〇。あなたとお金との関係がよりよくなるヒントが見つかりそうです！



ラッキーアイテム：ゴールドアクセ



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】乙女座 総合運：★★★★☆

懐かしいものや人との縁が、舞い戻ってきそうな日です。「過去は過去」と割り切らず、懐かしむことを純粋に楽しんでみて。すると、今の自分に必要なのかどうか、自信をもって判断できるはずです。旧友から貴重な情報がもたらされる可能性も大。



恋愛運

思い切った行動や発言をすると、相手からもうれしいリアクションがありそうな恋愛運です！言葉や表情で熱い想いを伝えてみてください。復縁を望んでいる相手にも大胆に！出会いを求めるのなら、個性的なファッションがオススメ。



金運

｢まさか…｣と驚くような臨時収入があるかもしれません！この最高の金運を生かすためにも、今日は誰に対しても堂々と接してください。それが信頼につながり、お金との縁をさらに強くする人脈が広がる可能性もあります。



ラッキーアイテム：キャンドルスタンド



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】蠍座 総合運：★★★★☆

毎日の習慣になっているものになにか変化をつけてみると、気分も運気もグンとアップする1日。普段とは違う道を歩いたり、いつもは選ばない食べ物を試してみたりするのもいいでしょう。難しいことではなく、簡単にできることがポイント。



恋愛運

恋の相手の発言や態度に「許せない」と感じたり、恋の現状に「これではダメだ」と落ち込んだりするかも。まずは、時間が経てば気分は変わるのだと受け止めて。今日のところは、深く考えないくらいがちょうどいいでしょう。



金運

今後の経済状況を豊かにする情報が舞い込んできそうな運気！大切なのは、待っていないこと。自分から情報を探す行動を起こしてください。これまでとは違う稼ぎ方を考えてみると、より有益な情報にたどり着けそうです。



ラッキーアイテム：ジャケット



ラッキーカラー：ネイビー

【6位】魚座 総合運：★★★☆☆

効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！



恋愛運

より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、まわりからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。



金運

手元にあるお金を上手に使うことができる日です。なににどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。



ラッキーアイテム：ブランドバック



ラッキーカラー：カーキ