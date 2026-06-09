脚本家で映画監督の尾崎将也（おざき・まさや）さんが肺疾患のため、2日に死去したことが9日、所属事務所の公式サイトで発表された。妻で小説家の佐伯紅緒氏（58）は自身のインスタグラムを更新し、夫との別れを報告した。

佐伯氏は文書を公開。「尾崎将也儀 かねてより肺疾患の療養中でございましたが 去る六月二日午前六時五十一分 六十六歳にて永眠致しましたことを謹んでお知らせ申し上げます」と夫の死去を報告。

「尚、葬儀は家族葬にて執り行われました」と伝え、「事後のご報告になりましたこと 謹んでお詫び申し上げます ここに故人が生前に賜りましたご厚誼に心より御礼申し上げます」と記した。

「まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます 令和八年六月九日 有限会社クエール 佐伯紅緒」と結んだ。

尾崎さんは1960年4月17日生まれ、兵庫県西宮市出身。フジテレビ系「結婚できない男」、NHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」、フジテレビ系「アットホーム・ダッド」、テレビ朝日系「特命係長 只野仁シリーズ」の脚本を手掛けたことで知られる。