◎ロッテは中日戦を「STAR WARS NIGHT」として開催。広池は試合前、悪役ダース・ベイダーと写真に収まり「ダース・ベイダーは怖かったです。大きかった」。すぐ横で「コー」という独特な呼吸音が響いていました。

◎DeNA・加藤バッテリーコーチは、エスコンフィールド内で薄手の上着を着ていた記者に「そんなに寒くないでしょ〜」。この日の札幌市は雨で最高気温15度、最低気温11度。寒かったです。

◎右肩痛で開幕から2軍で調整していた西武・ウィンゲンターが1軍合流して今季初の出場選手登録。「オープニングゲームのような気持ちです」。2カ月半遅れの開幕に興奮気味でした。

◎DeNA・牛田成樹広報は「昨日の夜は、ジンギスカンを食べて腹いっぱいになってからの味噌ラーメンでした」。たまにしか来られない北海道でグルメを満喫したようです。

◎打撃好調なロッテ・小川は、球宴ファン投票のパ・リーグ二塁手部門でトップの太田（オリックス）に約1万3000票差の2位。「そうなんですか？全然（経過を）見てないんです。1万3000票って僅差ですか？」。初出場へ、ぜひ清き一票を！

◎ヤクルト・池山監督は試合前に「4連敗中で、火曜日は5連敗。そういうことも言えば止まるはず」。記録は口に出せば止まるという「野球あるある」ですね。

◎ソフトバンク・高橋は12月に阪神・森下らとともに自主トレ。交流戦での初対戦を前に、どんな成長を見せたいか聞くと「僕が野球しているところを見てほしいです」と一言。まるで家族へのコメントですが、それくらい特別な存在ということですかね。

◎1軍に合流したヤクルト・松本直はトレーニング中に「僕、運動神経よくないんで向いてないっす。勉強でここまで来たので」とアピール。勉強はともかく、運動神経が良くないのは信じません。