プロ野球のファーム・リーグは9日、東地区のオイシックス―ロッテ戦（長岡）がグラウンド状態不良で中止に。中、西地区とファーム交流戦でナイターを含めて5試合が行われた。

東地区の楽天はヤクルト戦（戸田）に5―1。先発・古賀が5回4安打6奪三振無失点の好投で2勝目（2敗）。武藤が2安打1打点、ドラフト3位・繁永（中京大）、小森が2安打を放った。ヤクルト先発・ウォルターズは3回2安打無失点。

中地区のハヤテは中日戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に1―0。先発・代木が9回118球を投げて4安打完封勝利で4勝目（5敗）を挙げた。広沢が3安打、前田が2安打。中日先発・高橋宏は3回1安打無失点で、2番手・仲地が4回5安打4奪三振1失点で2敗目（2勝）。打線は4安打に終わった。

西武は巨人戦（ジャイアンツタウン）に3―1。先発・与座が6回4安打1失点で2勝目（1敗）を挙げた。林安可が4回に1号2ラン。蛭間、育成選手の野田が2安打。巨人先発・又木は8回9安打3失点で1敗目（4勝）。ドラフト5位・小浜（沖縄電力）が2安打。

西地区の広島―阪神戦（由宇）は延長10回、6―6で引き分け。広島先発・斉藤優は4回2/3を6安打5奪三振で4失点。中村奨が4回の2号2ランなど3安打、末包が9回の4号ソロなど3安打2打点、佐藤啓が2安打2打点だった。阪神先発・今朝丸は3回2/3を7安打4失点。小野寺が2安打1打点、ドラフト3位・岡城（筑波大）と福島、ドラフト2位・谷端（日大）が2安打をマークした。