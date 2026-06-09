【付録】ズートピアのキャラがかわいすぎる「ふせんセット」が付いてくる！ 『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』が6月12日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』（宝島社）の「ふせんセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』（税込1210円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
貴重なアートや場面カットを使用した全19種類・380枚入りというたっぷりお得なふせんセットです。ジュディやニックといった人気キャラクターはもちろん、ディズニー映画『ズートピア2』に登場するパウバートやゲイリーのデザインも収録。本誌でしか手に入らない限定デザインで、コレクターアイテムとしても見逃せない内容です。
いろんな衣装がかわいいスティックふせんやアイキャッチなダイカットふせん、にんじんペンや毒消しペン・ニックの名札デザインなど、バリエーション豊富なラインナップが揃っています。メモや見出しとしての活用はもちろん、メッセージカードとしても使えます。さらに、名シーンがよみがえる「セリフで読む『ズートピア』『ズートピア2』」の8ページ小冊子も付属しています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』の「ふせんセット」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』（税込1210円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
全19種類・380枚の大ボリューム！ズートピア2のキャラクターも登場
貴重なアートや場面カットを使用した全19種類・380枚入りというたっぷりお得なふせんセットです。ジュディやニックといった人気キャラクターはもちろん、ディズニー映画『ズートピア2』に登場するパウバートやゲイリーのデザインも収録。本誌でしか手に入らない限定デザインで、コレクターアイテムとしても見逃せない内容です。
スティック・ダイカット・名札デザインなど多彩なタイプで手帳やノートを彩る
いろんな衣装がかわいいスティックふせんやアイキャッチなダイカットふせん、にんじんペンや毒消しペン・ニックの名札デザインなど、バリエーション豊富なラインナップが揃っています。メモや見出しとしての活用はもちろん、メッセージカードとしても使えます。さらに、名シーンがよみがえる「セリフで読む『ズートピア』『ズートピア2』」の8ページ小冊子も付属しています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)