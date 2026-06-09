首都圏・近畿圏でスーパーマーケット「ライフ」を展開しているライフコーポレーションは2026年6月8日（月）、食品廃棄削減の取り組みの一環として店舗から発生する〈食品残さ〉を飼料に変え、それをニワトリに与えて生産した「たまごは季節の贈り物」を30店舗限定で発売した。

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同社は、この取り組みを実施するにあたり、食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画（食品リサイクルループ）」の大臣認定を取得。

「再生利用事業計画」とは、店舗から発生する食品廃棄物を食品循環資源とし、再生利用事業者にて製造した飼料を、配合飼料メーカーで配合飼料として製造。その配合飼料を農業生産者で給餌して生産された鶏卵を仕入れ、店舗で販売する仕組みを構築し、農林水産大臣・環境大臣・経済産業大臣から認定を受けるもの。

この認定を受けることで、廃棄物処理法の特例を受けることができ、食品循環資源（一般廃棄物）の広域での収集運搬が可能になり、さらなる再生利用を進めることができる。



たまごのリサイクルシステム／ライフコーポレーション（図を拡大）

同社では、すでに食品廃棄削減の取り組みとして、バイオガス発電設備の運営や食品リサイクル、アップサイクル商品の販売などを行っている。

今回の取り組みも含め、今後もさらに活動を推進し、限りある資源を有効活用しながら、持続可能で豊かな社会の実現を目指す。

たまごは季節の贈り物

【価格】1パック10個入り 398円（税込429.84円）

※リリース日時点の規格・価格です

【販売店舗】

◇東京都

鵜の木店・大井町トラックス店・大崎百反通店・大森中店・大森南店・上池台店・京急蒲田駅前店・桜新町店・西蒲田店・東馬込店・マチノマ大森店・武蔵小山店・目黒八雲店

◇神奈川県

有馬五丁目店・大口店・川崎大島店・川崎京町店・川崎桜本店・川崎塚越店・川崎御幸店・川崎ルフロン店・子母口店・宿河原店・高津新作店・鶴見店・鶴見下野谷町店・中原井田店・溝口店・宮内二丁目店・向ヶ丘遊園店