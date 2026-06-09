バランスを取るためには必要不可欠

クルマのタイヤを注意深く見ると、サイドウォールに黄色や赤色の小さな丸いマークが付いているのを目にしたことがあるかもしれません。

特に新品のタイヤではこのマークが目立ちますが、これらが持つ役割を正確に理解している方は、そう多くはないでしょう。実は、これらのマークはタイヤをクルマへ装着する際の精度に関わる、大切な目印なのです。

【画像】「えっ!!」 これがタイヤについてる「謎の丸い印」の正体です！（17枚）

そもそも、なぜタイヤにこのようなマークが必要なのでしょうか。タイヤは一見するとただの丸いゴムの塊に見えますが、実際には複数のゴム素材やワイヤーを組み合わせて製造される複雑な工業製品です。

そのため、見た目は綺麗な円形でも、ミクロン単位で見れば場所によって重さが異なったり、外径の大きさにわずかな振れがあったりします。このごくわずかな不均衡を無視してホイールに組み付けてしまうと、走行中に不快な振動が生じたり、タイヤが偏って摩耗したりする原因になりかねません。そこで、タイヤの個性を事前に示すガイドとして、これらのマークが記されているのです。

まず、赤いマークは「ユニフォミティマーク」と呼ばれ、タイヤの「形（外径）」に関する指標です。具体的には、タイヤの円周上で最も外側に膨らんでいる、つまり外径が最大になるポイントを示しています。

一方、ホイール側にも微妙に外径が小さくなっている箇所があり、そこには「ボトムマーク」という白や青の印が付いていることがあります。タイヤの最も膨らんでいる部分と、ホイールの最も凹んでいる部分を合わせることで、組み合わせた後の形状を可能な限り完全な円形に近づけるのが、このマークの役割です。

次に、黄色のマークは正式名称を「軽点（けいてん）マーク」といい、タイヤ1周の中で「最も重量が軽いポイント」を指しています。ホイールには空気を入れるためのバルブが取り付けられており、この金属部品がある箇所はホイールの中で最も重くなる傾向があります。

そこで、ホイールの最も重い場所であるバルブの位置に、タイヤの最も軽い場所である黄色のマークを合わせて組み付けることで、互いの重さを打ち消し合い、全体の重量バランスを整えることができます。

興味深いことに、これらのマークは必ずしも両方が付いているわけではなく、メーカーや製品によっては片方のみ、あるいはどちらも付いていないケースもあります。さらに、実際にタイヤを組み付ける際に、赤色の「形」と黄色の「重さ」のどちらを優先するかは、作業を行うショップや整備士の判断によって異なります。

ある新車ディーラーの整備士は、「現場では、まずユニフォミティ（形）を優先して位置を合わせることが多い」と話します。重量の偏りについては、最終的にホイールに「バランスウェイト」と呼ばれる小さな金属の重りを貼り付けることで、後から精密に調整が可能だからです。しかし、まずは形状を整えて土台を作ることが、スムーズな回転を生み出すための秘訣といえるでしょう。

安全で快適なドライブを支えるタイヤの小さな印。次にクルマに乗る機会があれば、ぜひご自身のクルマの足元を確認し、タイヤがどのように組み合わされているかチェックしてみてはいかがでしょうか。