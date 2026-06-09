「モンスターハンターオーケストラコンサート～狩猟音楽祭2026～」が、東京・兵庫・福岡・札幌の4都市で開催されることが決定した。

同コンサートは、『モンスターハンター』シリーズ5周年記念として2009年に第1回目を開催し、2014年以降は毎年開催を重ねてきた人気プログラム。シリーズ20周年目である2024年には国内4都市で開催したほか、2026年1月から3月まではアメリカ、シンガポール、タイ、台湾を巡るワールドツアーも実施した。

今回の「狩猟音楽祭2026」では、東京公演を昨年に引き続き1日2回公演で実施。さらに兵庫公演は「狩猟音楽祭」初となる2日連続公演を行う。

指揮は栗田博文が務める。演奏は、東京公演を東京フィルハーモニー交響楽団、兵庫公演を兵庫芸術文化センター管弦楽団、福岡公演を九州交響楽団、札幌公演を札幌交響楽団が担当する。

あわせて、各公演のチケット先行抽選申込が、2026年6月11日15時より受付開始となる。対象は「CAPCOM ID」への登録およびお知らせメール「モンハン部通信」の登録をしている人。ハンターシートの受付期間は6月11日15時から6月18日23時59分まで、S席／A席の受付期間は6月11日15時から6月24日23時59分まで。枚数制限は1申込4枚までとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）