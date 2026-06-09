「DEAN ＆ DELUCA」の“バッグやボトル”が付録！ 「GLOW」8・9月合併号と増刊発売へ
「DEAN ＆ DELUCA（ディーン＆デルーカ）」のアイテムが付属する「『GLOW』8・9月合併号」と「『GLOW』8・9月合併号増刊」（宝島社）が、6月26日（金）から、全国の書店などで発売される。
【写真】増刊の付録はステンレスボトル！ おしゃれなコラボアイテム詳細
■毎回予約が殺到する大人気企画
今回発売される「『GLOW』8・9月合併号」は、「大きくてたためるグローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付録についた女性ファッション雑誌。
2024年以来2年ぶりのカムバックとなった今年の付録は、マチがたっぷりあり収納力抜群ながら、コンパクトにたためるグローサリーバッグで、バッグにぶら下げられる初登場のB6サイズポーチが付いてくる。
また、同時展開される「『GLOW』8・9月合併号増刊」の付録には、「ハンドル付きステンレスボトル」を用意。マットな質感がおしゃれな本ボトルは、なめらかな飲み口の広口タイプで、氷が長持ちする真空断熱構造となっている。
なお、いずれの雑誌も、宝島社の通販サイト「宝島チャンネル」などで予約を受付中だ。
【写真】増刊の付録はステンレスボトル！ おしゃれなコラボアイテム詳細
■毎回予約が殺到する大人気企画
今回発売される「『GLOW』8・9月合併号」は、「大きくてたためるグローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付録についた女性ファッション雑誌。
また、同時展開される「『GLOW』8・9月合併号増刊」の付録には、「ハンドル付きステンレスボトル」を用意。マットな質感がおしゃれな本ボトルは、なめらかな飲み口の広口タイプで、氷が長持ちする真空断熱構造となっている。
なお、いずれの雑誌も、宝島社の通販サイト「宝島チャンネル」などで予約を受付中だ。