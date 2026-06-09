2026年6月から、熊本市が新たな取り組みを始めました。性被害から子どもを守るための専門チームの点検です。



子どもの体と心に深い傷を負わせる性被害からどう守るか…熊本市では、放課後に児童を預かる児童育成クラブに、防犯カメラの設置を進めるなど対策を強化しています。



そうした中、9日、市内の保育園で新たな取り組みが始まりました。



会議に集まったのは、警察や防犯設備に詳しい有識者などのチームです。





熊本市は、6月から、市立の保育園や幼稚園、児童相談所を対象に、性被害を防ぐための点検を始めました。■緒方太郎キャスター「点検では、トイレや先生だけが入れる個室など、死角になりやすい所を入念にチェックします」図面に記入しているのは、人目につきにくい場所。将来的に防犯カメラを設置する際の貴重な情報にもなります。さらに、トイレで行っていたのは…。■熊本市こども政策課 職員「盗撮カメラ等の設置がないか、チェックしています」盗撮カメラが置かれていないか、探知機を使って調べます。点検した後は、それぞれの立場の気づきを共有しました。■熊本中央署 生活安全課 三山正人さん「職員さんのスマートフォンの個人用端末の管理状況についても、どのようにしているのか、手元にあるならば、ちょっとした気の緩みで犯行に及びやすいと思います」■性加害者の心理を研究する熊本大学 高岸幸弘准教授「ここは子どもが入ることはありませんという部分(場所)がいくつかあったと思う。連れていくことが可能ではないかと考える。それだけでだいぶ違ってくると思う」保育園側も、子どもを守る意識を新たにしたようです。■城東保育園 川端喜代園長「子どもたちは予測がつかない行動を、遊びの中ですることがある。私たちが日頃、入らないと思っているところも死角になる部分が多いのかなと感じました」熊本市では、得られた知見や改善点について、私立の保育所などと共有し、子どもを性被害から守る体制を整える方針です。