モナキ、“韓国イベント”に登場へ 場所は大阪駅前
4人組歌謡コーラスグループ・モナキが、大阪駅前で今夏開催される『週末KOREA ハップルフェス in 大阪』に登場する。
【画像】韓国アイテム詰め合わせ…『週末KOREA ハップル FES in 大阪』サンプリング商品イメージ
同フェスは、MBSテレビの番組『週末KOREA』（関西ローカル）が、グラングリーン大阪で7月4日・5日に行うPOP UP SHOPイベント。“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今一番アツく盛り上がっている場所」を意味する、韓国の若者を中心に使われているトレンドワードで、関西初上陸を含む20ものブランドが一堂に集結する。このほど、追加ステージコンテンツが決定した。
初日はレインボー・池田直人によるオープニングステージ、モナキによるトーク＆ミニライブステージを予定。2日目は韓国美容系インフルエンサーの丸岡えつこ×韓国トップヘアメイクサロン「JOY187」による韓国メイクショーとなる。プレミアムパスを購入すると、抽選で観覧できる。
■『週末KOREA ハップル FES in 大阪 〜番組が選んだ20の“HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間〜』
開催日時：2026年7月4日（土）、7月5日（日）11：00〜20：00（最終入場 19:45）
会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
入場無料
プレミアムパス：※数量限定販売
料金：770円（税込）
※別途チケットシステム手数料110円（税込）
・ステージ観覧抽選券
・韓国ブランド等の豪華アイテム詰め合わせセット
※ステージ抽選申し込み期間：6月6日（土）1:13〜6月29日（月）12：00まで
7月2日（木）夕方頃当落発表予定
▼ステージコンテンツ
プレミアムパス購入者の中から抽選で各ステージの指定エリアにて観覧。
7月4日（土）
11:30〜12:10 レインボー池田直人によるオープニングステージ
15:00〜15:30 モナキによるトーク＆ミニライブステージ
7月5日（日）
13:00〜13:40 韓国美容系インフルエンサーの丸岡えつこ×韓国トップヘアメイクサロン「JOY187」による韓国メイクショー
【画像】韓国アイテム詰め合わせ…『週末KOREA ハップル FES in 大阪』サンプリング商品イメージ
同フェスは、MBSテレビの番組『週末KOREA』（関西ローカル）が、グラングリーン大阪で7月4日・5日に行うPOP UP SHOPイベント。“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今一番アツく盛り上がっている場所」を意味する、韓国の若者を中心に使われているトレンドワードで、関西初上陸を含む20ものブランドが一堂に集結する。このほど、追加ステージコンテンツが決定した。
■『週末KOREA ハップル FES in 大阪 〜番組が選んだ20の“HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間〜』
開催日時：2026年7月4日（土）、7月5日（日）11：00〜20：00（最終入場 19:45）
会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
入場無料
プレミアムパス：※数量限定販売
料金：770円（税込）
※別途チケットシステム手数料110円（税込）
・ステージ観覧抽選券
・韓国ブランド等の豪華アイテム詰め合わせセット
※ステージ抽選申し込み期間：6月6日（土）1:13〜6月29日（月）12：00まで
7月2日（木）夕方頃当落発表予定
▼ステージコンテンツ
プレミアムパス購入者の中から抽選で各ステージの指定エリアにて観覧。
7月4日（土）
11:30〜12:10 レインボー池田直人によるオープニングステージ
15:00〜15:30 モナキによるトーク＆ミニライブステージ
7月5日（日）
13:00〜13:40 韓国美容系インフルエンサーの丸岡えつこ×韓国トップヘアメイクサロン「JOY187」による韓国メイクショー