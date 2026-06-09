宝塚歌劇団星組トップスター暁千星（あかつき・ちせい）が主演するミュージカル「花より男子２−Ｓｈｏｏｔｉｎｇ ＳＴＡＲ−」が９日、名古屋・御園座で初日を迎えた。

神尾葉子氏の漫画が原作でアニメ、ドラマ、舞台化された人気作。宝塚では２０１９年に花組・柚香光主演で上演された。

今回はその続編。超セレブが集まる名門学園で「Ｆ４」と呼ばれる御曹司４人組のリーダー道明寺司と、庶民だが学園に通う牧野つくしが一旦は心通わすが、またまた事件が起こり…暁がＦ４のリーダー道明寺を、トップ娘役の詩ちづるが牧野を演じる。

Ｆ４のメンバー花沢類を天飛華音（あまと・かのん）、美作あきらを御剣海（みつるぎ・かい）、西門総二郎を大希颯（たいき・はやて）が演じ、美貌ぞろいの華やかな舞台となった。

暁は、原作の冒頭に近い部分では、乱暴で暴言もある道明寺に「なんてイヤな奴なんだろう」と感想を持ったことを明かす。だが読み進めるうちに「ピュアで一途なところが魅力」と笑顔を見せた。それだけに「とにかくエネルギッシュ。パワーが必要です」と暁ならでは道明寺司で魅了する。

公演は３０日まで。