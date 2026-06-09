◇プロボクシング54.0キロ契約 坂井優太《8回戦》フローイラン・サルダール（2026年6月10日 東京・後楽園ホール）

22年世界ユース選手権優勝を含むアマ7冠で日本バンタム級3位の坂井優太（21＝大橋）が9日、都内でプロ8戦目となる54.0キロ契約8回戦の前日計量に臨み、53・9キロでパスした。一度目の計量ではリミットを数グラム超過も、直後に全裸となりクリア。「家の体重計と誤差があった」と苦笑いを浮かべながら「前回は調整からいろいろあったので今回は何事も早めに取り組んだ」とスパーリングのラウンド数も通常より多くこなすなど、万全の調整が行えたことを強調した。

3月のプロ7戦目では初の判定勝ち。これまで続いていた全KO勝利のパーフェクトレコードは6でストップしたが「KOはこだわるとできないタイプだが、狙ってないときの方があっさりいっちゃったりするので。そうゆう楽な気持ちでいきたい。自分の得意なスピードを生かした戦いができれば」と“重圧”から解放されたことで自然体で8連勝を狙う構えだ。

対戦相手のサルダールは18年7月にWBO世界フライ級王者・木村翔に挑戦（6回KO負け）した経験もある。それでも「相手は一発のある選手。段階踏んで最終的に倒せれば」と自信をのぞかせる。

同興行ではアマ9冠の「THE KING」がデビュー戦を行うほか、日本ライトフライ級6位でプロ2戦目に臨む片岡雷斗や弟・叶夢が初陣を迎えるなど、大橋ジムのホープがそろって出場する。「一人一人良いところがあると思う。自分のいいところが出せればそれでいい」と“兄貴分”としての貫禄を漂わせる。勝てばタイトル戦にもつながる一戦へ「毎試合（内容が）問われていると思う。今回も実力を見せてそこ（タイトル挑戦）につながれば」と“前哨戦”での快勝を見据えた。