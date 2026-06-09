栃木県宇都宮市の住宅街で、相次いで出没しているクマ。先ほど、住宅の庭で捕獲されました。現場近くにいる高柳アナウンサーです。

宇都宮市内でクマが捕獲された現場の近く、その民家から許可を取って中継でお伝えをしていきます。

クマが捕獲されたのが、我々がいるこの場所から数メートル先です。クマを実際に撃った方からお話を伺ったんですが、宇都宮動物園の職員の方です。猟友会の方ではありません。

ツキノワグマでした。そして、おそらく若い成獣で、オスです。何歳か分からないんですが、確実に100キロ以上はあるということを話していました。動物園にはいないような、大きなサイズだったということです。

3発撃ちまして、1回目、2回目は当たらずに、3回目で命中をしたということでした。そのときクマは落ち着いた様子で、1回目、2回目のときにも音は立ったんですが、それほど大きく動くことはなかったということです。

外したときには暴れるかと思ったんですが、そういったことはなく、命中したのは左胸だったそうです。最終的には5、6人で取り押さえ、道路に出したということです。