９日のフジテレビ「ぽかぽか」に、柔道の五輪金メダリストがゲスト出演した。

ウルフアロン（３０）と登場したのは３月に現役引退した出口クリスタ（３０）。カナダ代表としてパリ五輪女子５７キロ級で金メダルに輝いた。

髪を後ろでまとめ、白シャツにグレーのジャケット＆パンツの女子力の高いコーデ。旧知のウルフとの関係を聞かれると、現役時代は頻繁に顔を合わせてはいたが会話することが少なかったと言い「最近ですね。今年しゃべりはじめました。３０にして、やっとしゃべるようになりました」と語った。

ウルフをイジり気味に「（いつも）いるし、ハーフじゃないですか。あってもいいのに、なんもなかったですね。目合わせてくんないんすよ」と笑わせた。

ネットでも話題となり「この綺麗な女優さん誰？と思ったら出口クリスタだった、たまげた」「大好きなタイプ」「一目惚れしました。かっこよくて美しい！」「豪快さめっちゃ良いな」「出口さんには、総合やって欲しい」「かわいいなぁ」「メッチャ綺麗」「出口クリスタ、美しすぎる！」「かわいいし、面白いし、話し方がかっこよくて好き」と反応する投稿が集まった。