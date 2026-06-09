◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 富士大６―２松山大（９日・東京ドーム）

富士大（北東北大学）が松山大（四国地区大学）に勝利し２回戦進出を決めた。プロ注目の最速１５３キロ右腕・角田楓斗（ふうと）投手（４年＝東奥義塾）が先発し７回を２安打２失点。毎回の１４三振を奪う快投を見せた。打線は、２回表２死一、二塁から８番・赤瀬健心右翼手（４年＝下関国際）の左前打で１点を先取。２―０の４回表には、６番のウメビンユオ チネード優中堅手（３年＝旭川志峯）がカウント２―２からスライダーを振り抜き、左越えソロ本塁打を放つなど３点を追加し優位に試合を進めた。「一打席目に空振り三振したけどスイングは悪くないと思ったんでしっかり振りました。角度は良かったけど捉えた当たりではなかったので入るとは思ってなかったです」と笑顔で振り返った。

貴重な追加点となる一発を放ったウメビンユオ。弟に２４年のドラフト会議で育成７位で西武に入団したウメビンユオ オケム明外野手（２０）がいる。「弟の方が足が速くて、自分の方がパワーがある」とタイプは違うものの、兄弟で高い身体能力を誇る。同じ旭川志峯から一足先にプロ入りを果たした弟には「自分もプロ目指してやっている。結果的に弟が先にプロに入ったので悔しいし、自分も負けずに頑張ろうという意識はあります」とライバル心を燃やす。

高校２年時にはベンチ外、チームをスタンドで応援していたという苦労人だ。大学入学後には長打力を上げるため、１０キロの増量、フィジカル強化に取り組んだ。現在のスイングスピードはＮＰＢ支配下クラスといわれる１５０キロにまで到達。チームでは主軸任されるまでに成長した。「全国はリーグ戦に比べて相手が格段に強くなるので、甘い球を逃さず、やることをやってアピールできればいいなと思います」。弟に続く夢の舞台へ、努力の道は続く。

◇ウメビンユオ チネード優（うめびんゆお・ちねーどゆう）２００５年５月７日、長野県松本市で生まれる。小１で北海道に移住し野球を始める。甲子園出場無し。２００３年に旭川志峯から富士大に入学。憧れの選手はＭＬＢのアーロン・ジャッジ（ヤンキース）。１８７センチ、９０キロ。右投右打。