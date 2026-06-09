女優の安達祐実（４４）が９日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演し、２度の結婚と離婚、２人の子どもについて語った。

安達は２００５年にスピードワゴンの井戸田潤と結婚。翌年に長女を出産した後、０９年に離婚した。１４年に仕事がきっかけで知り合ったカメラマンと再婚。１６年には長男を出産した後、２３年に離婚した。

長女は昨年、高校を卒業し、２０歳になって海外に留学したという。

安達は「あっという間の気もします。２０歳になったということで肩の荷が下りたような…」とちょっぴりホッとしたような表情を浮かべる。

一緒に生活している１０歳の長男と１３歳の愛猫との日々も明かした。

「（猫は）３年前くらいに知人から引き取ったんですけど、ウチに来た時にはぽっちゃりさんで。息子がベッドに入ると、一緒にベッドに行って（猫が）添い寝してくれたり。私が落ち込んでいたりすると、近くに寄って来て『大丈夫だよ』と言ってくれているのかなと思うような仕草をしてくれたり、こっちの心を読んでくれる」とほほ笑んだ。

好きな食べ物の話題になり、タレントの黒柳徹子が「旦那さんは？」と口を滑らせた。安達は「主人、今いないので」と笑い飛ばし、黒柳はいたたまれない様子で「ごめんね」とわびた。

安達は早くも孫が欲しいそうだが、「（娘は）全然そんな気はないみたいです。私を見ているので結婚とかへの憧れは、そんなにないみたいですけど」と語った。