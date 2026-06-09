藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝への挑戦権を争う第76期王将戦2次予選1回戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）が9日、東京・将棋会館で指され、藤本渚七段（20）が増田康宏八段（28）に98手で勝利した。昨年度の勝率1位賞棋士が、棋王戦挑戦者を初対戦で破った。

振り駒の結果、増田が先手になり、戦型は両者の得意戦法・雁木（がんぎ）へ進んだ。昼食休憩前、増田が33手目▲4五歩と仕掛けた。角交換後、さらに銀桂交換と駒得した増田が手駒にした2枚を51手目▲7一角、53手目▲4一銀と飛車の背後へ打ち込んで攻めをつなげた。

ところがこの飛車獲りを放置した藤本は、60手目△7七角成と角金交換の攻めを強行。さらに当たりになっていた5三金を見捨て、64手目△3二同飛と旋回させた。この飛車が80手目△3七飛成と敵陣で目覚め、5九竜とのコンビで増田の中段王を追い詰めた。豊富な持ち駒で追いすがった増田の寄せを、入王で振り切って勝利した。

藤本は次戦2回戦で、阿久津主税八段に勝利した中村太地八段と対戦する。計7人が総当たりで6局ずつ指して藤井への挑戦権を争う挑戦者決定リーグ入りまで、あと2勝とした。