住宅敷地内にクマを麻酔銃で捕獲　直後の現場は緊迫　“複数”の可能性を専門家「同時期に2頭が入るのは難しい」栃木・宇都宮市

栃木・宇都宮市で目撃情報が相次いだクマが住宅の敷地内で見つかり、9日午後3時ごろ、動物園職員が麻酔銃を使って対応にあたり捕獲されました。

栃木・宇都宮市の住宅地から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。

現在も消防や警察、そして市役所の職員などがこの場所にいます。

男性が視線をおくっている塀の奥の茂みにクマがいたのだろうと思われます。

民家と民家に囲われていて、すっかり住宅街というところです。

猟友会の人が出入りしている場所では、つい先ほど、動きがありました。

その時に、猟友会の人に話を聞くと、クマは車にのせられたというような話をしていました。

麻酔銃を撃ち、大きさに関しては70kgぐらいの大きいものじゃないかな、と話していて、おとなしくはしていた、ということを猟友会の人は話していました。

地域住民の人にいただいた動画では、クマがこの辺りで川を泳いでいる様子が撮影されていて、そういった川などを泳ぎながら、場所を移動してきたということが考えられます。

週末に目撃されました商店街からは3kmほど離れている住宅街ですが川を泳いだりあるいは道路を歩いたりしながらこの場所に移動してきたものと思われます。

今もこの辺りにはパトカーが多く止まっていて、このあと、クマが今現在どこにいるのかが分かっていませんが、奥にはまだ動物園関係者や、市役所の職員などが連絡を取り合っているという様子です。

ヘルメットや盾をといった重装備で今回の捕獲に向けて、多くの方が動いていた中で、つい先ほど、この住宅街でクマが捕獲されました。

住宅街の緊迫した様子も伝わってきましたが、ここからは安宅晃樹キャスターがお伝えします。

クマの目撃が相次いでいるのは栃木・宇都宮市、JR宇都宮駅の周辺です。

宇都宮市のホームページによりますと6日土曜日から9日までの4日間に、クマの目撃情報が合わせて20件ありました。

8日は中学校や市場の周辺で3件の目撃情報。

そして9日は、未明から明け方にかけて宇都宮大学のキャンパスの周辺で目撃情報が5件、午後1時半ごろには小学校の近くでも目撃され、9日だけでもこれまでに7件の目撃情報があったということです。

――9日までの20件、広い範囲で目撃されていますがクマは1頭なのでしょうか？それとも複数いるのでしょうか？

先ほど捕獲情報が入ってきましたが、現時点で何頭なのかははっきり分かっていません。

クマが2頭の可能性もあるとされていますが、茨城県自然博物館の山崎晃司館長によりますと「映像だけではこれが同一個体かの判断がまだ難しい」、ただ、「同じ時期に山から離れた宇都宮にクマが2頭入ってくるのは想定としてはなかなか難しい」といいます。

榎並大二郎キャスター：

仮に1頭だった場合、目撃情報からすると住宅街、広範囲にわたって移動していることになりますよね。

8日から9日にかけて、どれだけクマが目撃されたか地図を見ていくと、大体2kmの範囲内で10件目撃情報が相次いでいるということです。

――目撃情報が住宅街、市街地の中で相次いでいるとなると、生活にも影響を与えますよね？

目撃場所は学校にも近いという話をしましたが、休校措置をとっているところがほとんどです。

8日から市内の小学校で69校、中学校は25校ということで、合わせて公立の小・中学校全94校が臨時休校となっています。

三宅正治キャスター：

1頭か2頭かというのがわからない限りは、住民の人にそって考えるとまだ安心できないよという気持ちになるんじゃないですかね。

今回捕獲された個体をもとに、いろいろ映像などと合わせて検証されると思います。

再び最新情報を栃木・宇都宮市から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。

まだこの場所には警察官が多くいます。

つい先ほど、複数の猟友会の人にお話を聞くと、今回捕獲されたクマは70kgほどの大人だということです。

オスかメスかは分からないという話をしていましたが、麻酔銃を撃ってから5分くらいで効き始めたということです。

おとなしく奥の住宅街の茂みの中にいたということです。

現在は捕獲されていて、車にのせられて移動しているという話もしていました。

そのため、この場所にクマはいない可能性がありますが、それでもこの辺りは騒然としています。

2時間ほど前にこの場所で目撃されて、私たちがこの場所についた時は大変な緊迫感でした。

住民の方は大変な心配の思いで見守っている様子も取材をしていてうかがうことができました。

――クマが川を泳いでいる映像もありましたが目撃した人、撮影した人どんな状況を話していましたか？

クマは川の水門の奥、さらに離れたところにいたところを撮影したということで、まさに一軒家が広がる住宅街の目の前に、まさかクマがいるかということで、大変不安な思いを口にしています。

――捕獲に当たっては麻酔銃を使ったということですが何発発砲したかなど詳しいことは分かっていますか？

麻酔銃を持った人が3度目、この場所を出入りする様子があり、猟友会の人に話を聞くと、3回放ったというような人もいました。

麻酔銃が放たれてから効くまでの間、この場所でクマの様子を皆さんで見守っていたんですが、何度か麻酔銃を持っている人が出入りしていまして、私たちが数えた中では3度ほどそういった様子がありました。しかし、私たちは車内にいたこともあり、音は聞こえてきませんでした。正確に何回かは分かりません。