三宅香帆も絶賛！　ぐんぴぃ×坂井風太『理不尽仕事論』が累計1.5万部に迫る、職場の「クソが!!」に効く1冊

坂井風太とぐんぴぃの共著『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』（文藝春秋）の累計発行部数が1万部を突破した。電子書籍と合わせると1.5万部に迫る勢いを見せている。

【写真】「ビジネス系YouTubeって何！？怖くて出演を断っていたバキ童に教える」

本書は4月10日に刊行され、刊行から約2カ月で1万部を突破。刊行後は、『ReHacQ』『TBS CROSS DIG with Bloomberg』『NewsPicks』『文藝春秋PLUS』『街録ch』などのYouTubeチャンネルに坂井がゲスト出演。「ミッドエイジクライシスを回避する方法は？」「理不尽な上司の対処法は？」といったトピックについて独自の視点で語った。

チャンネル登録者数200万人を超えるぐんぴぃのYouTubeチャンネル『バキ童チャンネル』では、坂井と、ぐんぴぃの相方・土岡哲朗が共演し、「ビジネスYouTubeとは何か？」をテーマに議論。6月9日現在で21万回再生を記録している。

本書は、ラジオアプリ「GERA」発のPodcast特番『LAUGH & BIZ -笑える理不尽ビジネス論-』のトークを下敷きに、情報を大幅に加えて再構成したもの。芸人になる前にブックオフで店長を務めたぐんぴぃの経歴や、若くして親の自己破産やメガベンチャーでのハードワーク、起業を経験した坂井のエピソードを振り返りながら、働く人の悩みや「理不尽」を「理論」で解き明かしていく。

あわせて、坂井が本書のために執筆したコラム「坂井の補講」も収録。「ミッドエイジクライシス」「ブリリアントジャーク（優秀だけど嫌な奴）」など現代のビジネスシーンで問題となっているトピックについて綴っている。

■コメント坂井風太初著作にして、発売2か月で累計約1.5万部を達成したこと、大変嬉しく思います。本書籍で、仕事で悩む人を少しでも元気付けられたのであれば、執筆した甲斐がありました。目次が面白い本なので、ぜひ目次だけでも見てみてください。

ぐんぴぃ三宅香帆さんが「私の悩み、全部ここに書いてあるじゃん！」という素晴らしい帯コメントを書いてくださいましたが、僕が悩んでることも全部書いてある。おこがましいかもしれないですけど、『論語』くらい普遍的なものが詰まってるすごい本なんだよな。僕も、この先何度も読み返すだろうなという本です。

三宅香帆（文芸評論家）私の悩み、全部ここに書いてあるじゃん！嫉妬も恥も燃え尽きも、ぐんぴぃさんと坂井さんが語れば不思議と受け入れられる。悩める社会人の必読書！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）