アスカネットの２７年４月期業績は２ケタ営業増益見込む アスカネットの２７年４月期業績は２ケタ営業増益見込む

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アスカネット<2438.T>がこの日の取引終了後に、２７年４月期の連結業績予想を発表しており、売上高７８億６０００万円（前期比１０．７％増）、営業利益４億６０００万円（同１７．４％増）、最終利益３億１５００万円（同７．６％増）を見込む。



遺影写真など画像映像のデジタル加工や通信出力サービスを提供するフューネラル事業で市場回復を見込むほか、フォトブック事業でＢＰＯ型サービスの拡大や前期に実施した価格改定効果が売上高を押し上げる。空中ディスプレイ事業の損失幅縮小への取り組みも奏功し増収増益を予想する。



なお、２６年４月期決算は、売上高７１億２００万円（前の期比２．２％減）、営業利益３億９１００万円（同２．３倍）、最終利益２億９２００万円（前の期２億６３００万円の赤字）だった。



同時に、２９年４月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。最終年度に売上高１００億円、営業利益８億円を目指す。既存ビジネス拡張、自社アセット活用、ＢｔｏＣビジネス成長、地域活性化推進の４つの成長戦略とＭ＆Ａの活用により１００億円規模の実現を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS