生田絵梨花が主演を務めるドラマ『天城越え』が、7月11日と18日にNHK総合テレビで前後編にわたり放送されることが決定した。

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松本清張の短編集『黒い画集』に収められた一編「天城越え」をドラマ化した本作。2025年5月10日にBSプレミアム4Kで89分版として初回放送された作品が、今回新たに前後編形式で総合テレビにて初放送される。NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信も予定されている。

物語の舞台は昭和31年。静岡県で印刷業を営む望月次郎（萩原聖人）は、定年間近の田島刑事（岸谷五朗）から「刑事捜査資料」の印刷を頼まれる。その犯罪事例の中には、土木作業員殺害事件の記述があった。事件には、“修善寺の遊女”大塚ハナ（生田絵梨花）と、天城トンネル付近で目撃された14歳の少年が関わっていた。資料を読み、望月の封印していた記憶がよみがえる。「少年」は31年前の自分だった。そして大塚ハナは、初恋の女性だ。当時、はだしのまま手に手をとって天城峠を越えた、数時間の恋。ハナの笑顔、美しい歌声、手のぬくもり――夢のような時間のあと、自分と別れたハナは土木作業員（奥野瑛太）を殺し、逮捕されたのだった。

警察署での田島の強引な取り調べに、殺害を自供したのはハナであった。だが、不自然な自供ではあった。まるで誰かをかばっているかのような……。そして事件から31年。時効を過ぎた今、田島刑事はなぜ望月を訪ねて来たのか。なぜかくも執念を持って望月を追い詰めるのか。やがて、事件の“真相”は明かされ、望月は、ハナと運命の再会を果たす。

主人公・大塚ハナをは生田が演じたほか、萩原聖人、奥野瑛太、岡田結実、若村麻由美、岸谷五朗らが共演に名を連ねる。脚本は『パッチギ！』『フラガール』などで知られる羽原大介、演出は金澤友也、音楽はfox capture planが担当した。

生田絵梨花（主人公・大塚ハナ役）コメント『天城越え』大塚ハナを演じると伺った時は、自分に務まるだろうかという怖さがありました。ハナが生きてきた過酷な境遇や、その胸の内をこの身に宿せるよう、もがきながら必死に演じさせていただきました。今の時代は生き方や働き方にさまざまな選択肢がありますが、ハナが生きた時代は、生まれた環境によって人生が大きく左右される時代です。そんな不条理な運命の中で生きるハナが、少年との出会いによって、何を守ろうとするのか。その姿を通して、もしこの時代を私たちが生きていたなら……そんなことも想像しながら、身近にこの作品を受け取っていただけたら嬉しいです。ぜひご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）