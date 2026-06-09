日本時間の金曜日朝、いよいよサッカー・ワールドカップが開幕します。開催地アメリカでは準備が大詰めを迎えていますが、様々な費用が“とにかく高い”と悲鳴があがっています。

サッカー・ワールドカップ開幕まで、あと3日。ニューヨーク市内では、応援グッズの販売が始まっています。

グッズ売り場の男性

「この帽子は20ドルです。この本は10ドル」

サッカー人気の高い南米系の住民が集まる店では…

記者

「コロンビア料理の店ですが、店内はワールドカップ一色です。日本の旗もあります」

エクアドル系の住民

「エクアドル！私たちはできる！」

開幕へ期待が高まるなか、多くの人が口にするのが…

グッズ売り場の男性

「チケットはとても高いです、とても！」

ブラジル人の男性

「（ブラジル戦のチケットを）チェックしたら、1300ドル（約21万円）だった」

チケット価格の高騰です。

今回の大会では、需要に応じて価格が変わる「ダイナミックプライシング」を初めて採用。

公式サイトでは、購入者が自由に価格を設定し転売することを認めているほか、大手転売サイトではきょうの時点で、決勝戦のチケットの最低価格は1枚およそ121万円。「高すぎる」との批判が相次ぎ、ニューヨーク州の司法当局などが調査を実施しています。

価格高騰はこちらでも…

記者

「もう一つ課題となっているのが、会場までの移動手段です」

決勝が行われる試合会場は、ニューヨーク市から川を隔てて10キロほど。客は鉄道、バス、配車サービスの利用が求められています。

主力となる鉄道は、普段の往復運賃がおよそ13ドルのところ、当初、設定された特別料金は…

鉄道会社の社長

「往復150ドル（約2万4000円）です」

なんと11倍あまり！ファンなどの反発にあい、3割ほど値下げされましたが、それでも普段の8倍ほどと高いままです。

ニューヨーク市民

「車で来るなと言っておいて、なぜ運賃をこんなに高くするの」

さらに、直行バスも当初は80ドルと高額の設定に。こちらも反発を受け、自治体などが負担した結果、20ドルに下がりました。

スクールバスも導入して車両を確保しますが、運べるのは8万人の観客のうち、1万8000人です。

そこで、こんなアイデアも…

フェリーの乗客

「サッカー観戦に行くなら、フェリーがおすすめだよ。対岸まであっという間だし、一番賢い行き方さ」

第三の交通手段であるフェリー。ニューヨークと対岸を結ぶ市民の足となっていますが、大会の公式ルートとしては整備されていません。

警備やインフラの整備によって、様々な価格が高騰する今回の大会。多くの課題を抱えながら、大会の開幕が目前に迫っています。