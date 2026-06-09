元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が9日放送のテレビ朝日の情報番組「グッド！モーニング」（月〜金曜前4・55、土曜前6・00、日曜前5・50）にVTR出演。先月末に歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と挙式・披露宴を行い、今月5日に“梨園の妻”デビューした様子が伝えられた。

夫の橋之助は5日から上演中の「歌舞伎鑑賞教室」（東京・サンパール荒川大ホール）に出演している。番組では初日の能條に密着。能條は明るい黄色の着物姿で劇場に到着すると「奥様業を大間（ロビー）で全うできるようにしっかりと努めたいと思います。頑張ります！」と笑顔で意気込みを語った。

妻として何をするかは「何も分かっていない」と言い、「細かくこういうことをしなきゃいけないというのも義母をその都度見ながらまねていくという感じなので」と橋之助の母のタレント・三田寛子から学んでいくという。

番組ではごひいきにあいさつする姿や番頭からレクチャーを受けて熱心にメモをする様子も紹介。テレビ番組出演後に劇場に駆け付けた三田は「失敗もなく一生懸命に務めてくれているので100点満点です」と褒めた。

能條は三田から「役者の妻と芸能活動、二刀流奥様を一緒に目指して頑張ろう」と声をかけられたことを明かし、「凄くうれしかった」としみじみ。三田が夫・中村芝翫の父である七代目中村芝翫さんから教えられた「（お客様の対応は）全てにおいてお嫁さん、奥さんの責任なんだよ」という言葉を明かすと、能條は「私も一生懸命頑張りたい。サポートしていきたい」と話した。

VTRをスタジオで見守った番組MCの同局・斎藤ちはるアナウンサーは乃木坂46の同期で大親友。「ジーンときちゃいましたね…本当に人柄が良くて努力家なので愛される存在になると思います」と太鼓判を押した。