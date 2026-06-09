お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が9日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演した。番組では、クマの目撃情報が相次いでいる宇都宮市の住宅地から現場の様子を生中継した。

クマが逃げ込んだとみられる民家周辺には警察車両が配置され、厳戒態勢が敷かれた。現場はJR宇都宮駅から南東約2・5キロの住宅街で、敷地内にいるクマに向けて麻酔銃を撃つ場面も中継された。

クマが入った民家の敷地周辺では、さすまたを持った警察官らが警備に当たった。吉田はその様子を見て、「見張っていた警察の方も、あの装備ではクマが出てきたときにどうされるのかな」と心配そうに語った。

さらに「クマに襲われたら、けがはとんでもなく大きいらしくて、20針縫ってすむという次元ではない」とも指摘。周辺には別のクマがいる可能性もあるとして、「夜に警察の方がパトロールしていて、見つけたときにできることがないような状況。武器を持つとか、警察の方が麻酔銃を撃てるようにするとか、早急に決めていかないと、いつどこで出てもおかしくない」と述べ、住宅地など人の生活圏に出没するクマへの危機感を強めた。