北海道の芸能事務所「クリエイティブオフィスキュー」は９日、新プロジェクト「Ｓａｉｎｏｕ Ｋａｉｔａｋｕ Ｐｒｏｊｅｃｔ ＣＵＥｒａｔｉｏｎ（キュレーション）」に、前川佑（２０）、Ｒｅｉｔｏ（２３）、竹原愛奈（１７）の３人が所属することを発表した。

「ＣＵＥｒａｔｉｏｎ」はジャンルレスな新しい才能と魅力を開拓、集約し北海道から全国へ「Ｃｕｒａｔｉｏｎ＝提案・紹介・共有」していく次世代のエンターテインメントプロジェクトだ。

前川は第３３回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し俳優として活動中。「全ての人に恩返しできるように、自分の可能性を自分で決めずに、精一杯みなさんに笑顔を届けられるよう頑張ります」と意気込んだ。

Ｒｅｉｔｏはバイオリンとドラムのサウンドユニットとして人気急上昇中の「Ｒｅｚｏｎａｎｃｅ（レゾナンス）」でドラムを務める。「今まで以上に多くのことに挑戦し、唯一無二の表現者として成長していきます」と目標を語った。

竹原愛奈は「ＳＡＰＰＯＲＯ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」内で開催された「ＳＴＡＲＬＩＧＨＴ ＡＵＤＩＴＩＯＮ」でグランプリ。「雑誌モデル、ブランドモデルを務めさせていただくことを一番の目標に、タレントとしてのお仕事などさまざまなことに挑戦していきたい」と初々しくコメントした。