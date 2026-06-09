◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月９日、函館競馬場

サマースプリントシリーズ第１戦、第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３が１３日、函館競馬場の芝１２００メートルで行われる。小崎綾也騎手（３１）＝栗東・フリー＝はクラスペディア（牡４歳、栗東・河嶋宏樹厩舎、父ミスターメロディ）で参戦。夏競馬の福島、新潟を見据え、次週から美浦に拠点を置くことを決めただけに、幸先の良いスタートを狙う。

キャリア１２戦中１１戦でコンビを組むパートナーは、前走の春雷Ｓ（４月、中山）で１年２か月ぶりの勝利。「結構乗り込んだ上で、輸送して（馬体重）プラス１８キロ。成長分とトレーニングがマッチしているのかもしれないです」と好感触をつかむ。重賞では２着２回と壁に阻まれ続けてきたが、「前走以上のパフォーマンスじゃないと、勝ち負けに持っていけないです。少しずつ良くなっているのは感じます。右回りでの手前の替え方など成長しています」と初タイトルを期待する。

デビュー１３年目で大きな決断をした。「夏は福島と新潟に参戦するので、８月末まで美浦に行きます。秋もローカルに行く予定なので、しっかり勝ち星を作りたいです」と気合い十分。関係者へのアピール、夏競馬で実績を残すためにも、ここは結果が欲しいところだ。「勝ってきましたよ、となればいいですね」。二人三脚で歩んできた人馬が、勝利をつかみに行く。（三戸 達也）